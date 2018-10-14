Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kırsalda çocukların bakımı ve ev işlerinin yanı sıra tarımın yükünün de kadınların sırtında olduğunu belirterek, "Kadın çiftçilerimiz için senede 90 gün yıpranma payı, primlerin yüzde 50'sinin devlet tarafından ödenmesi başta olmak üzere birçok alanda pozitif ayrımcılık talep ediyoruz." ifadesini kullandı. Bayraktar, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" nedeniyle yayımladığı mesajında, kadınların tarımın en önemli istihdam unsuru haline geldiğini ve haziran verilerine göre tarımda çalışan 5 milyon 624 bin kişinin yüzde 45,8'ini kadınların oluşturduğunu bildirdi. Kırsalda çocukların bakımı ve ev işlerinin yanı sıra tarımın yükünün de kadınların sırtında olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "2,5 milyon kadın çiftçimiz, günde 16-17 saat çalışıyor, üretime omuz veriyor, ülkenin gıda güvencesini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, tarımda verimliliğin sağlanması için kadın çiftçilerin eğitilmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Tarımda kültürel işlemlerin iyi bir şekilde yapılması, hem bitkisel hem de hayvansal üretimde verimliliğin yakalanmasında en önemli unsurların başında kadınlar geliyor. Bu nedenle kadın çiftçilerin, geçmişten öğrendikleri geleneksel yöntemleri bırakmaları tarımsal üretime büyük katkı sağlayacaktır. Bunun en kestirme yolu kadın çiftçilerin eğitiminden geçer. Kadın çiftçilerin eğitimi, tarımda modern tekniklerin uygulanmasını kolaylaştıracak, verimliliği ve kaliteli üretimi artıracak, ülke tarım ve ekonomisine en büyük katkıyı yapacaktır." TZOB olarak kadın çiftçilere yönelik sosyal güvenlik, kooperatifçilik, girişimcilik ve liderlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları, iklim değişikliği gibi birçok alanda eğitim verdiklerine işaret eden Bayraktar, bu kapsamda 174 bin 267 kadın çiftçiye tarımın değişik konularında eğitimler verildiğini kaydetti. Bayraktar, tarımdaki istihdamın en önemli sorununun kayıt dışılık olduğuna dikkati çekerek, "Tarımda çalışan 5 milyon 624 bin kişinin yüzde 47,4'ü ücretsiz aile işçisi konumunda. Tarımdaki kadınların ise yüzde 78,3'ü ücretsiz aile işçisi. Tarımda, kadın işveren sayısı 3 bin, ücretli veya yevmiyeli kadın sayısı 261 bin, kendi hesabına çalışan kadınların sayısı 295 bin seviyesinde." bilgisini verdi.