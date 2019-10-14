Tarımsal Kalkınma Vakfı (TAK-VA) Genel Başkanı Mehmet Taşan, çiftçiliği özendirmek, köylerin boşalmasını önlemek ve istihdam yaratmak açısından, kadın çiftçilerin ortak ve üye olduğu üretici örgütlerine, belirli kotalara ulaştıklarında özel destekler verilmesi gerektiğini bildirdi.

Taşan, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün amacının çiftçi kadınların toplumdaki sosyal statüsünü yükseltmek ve kadın çiftçilerin sorunlarının çözümü konusunda çalışmalar yapılmasını sağlamak olduğunu dile getiren Taşan, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pozitif ayrımcılık yapılarak, kadın çiftçilerin kurduğu kooperatiflerin desteklendiğini bildirdi.

Taşan, kadın çiftçilerin günümüzde yönetimde yeterince yer almamasının önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, "Kooperatifler ve üretici birlikleri ortaklarına verilen eğitimler sadece ortağa yönelik olmamalı, 'aile eğitimi' şeklinde planlanarak üretimde yer alan kadınların da eğitim almaları sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.