FİNANS

Dünya Kadınlar Günü ve iş dünyası

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

İş dünyasının farklı sektörlerinde, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için yayınlanan mesajlar ve düzenlenen etkinliklerden seçmeler şöyle; Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu’nun yayınladığı mesajda şu değerlendirme yapıldı: “Toplumun yarısını oluşturan kadınları, aktif ve etkin bir şekilde hayatın her alanına katmadan, sürdürülebilir kalkınma da pek mümkün görünmüyor.

İstanbul, 8 Mart (DHA) - İş dünyasının farklı sektörlerinde, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için yayınlanan mesajlar ve düzenlenen etkinliklerden seçmeler şöyle;
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu’nun yayınladığı mesajda şu değerlendirme yapıldı:
“Toplumun yarısını oluşturan kadınları, aktif ve etkin bir şekilde hayatın her alanına katmadan, sürdürülebilir kalkınma da pek mümkün görünmüyor. 2025’e kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması halinde dünya ekonomisine 12 trilyon dolarlık bir katkının ortaya çıkacağı düşünüldüğünde, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması açısından potansiyelini hızla harekete geçirmesi gerekliliği de ortaya çıkıyor. Kadın elinin, emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30’lara kadar çıkarken; kadının olmadığı yerde üretim, bereket, refah ve kalkınmanın olmadığı da görülüyor. İşletmeler, çalışan kadın sayısı artışı ile yüzde 35’lere varan verimlilik ve karlılık elde edebilir. Rakamlar dünya genelinde bu gerçeği ortaya koyuyor. Türkiye’nin kalkınma odaklı bir ekonomik model için potansiyelini kullanmasının çözümü de kadın gücünden geçiyor.”
Daikin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Türkiye Hendek Fabrikası’nda kutladı. Daikin CEO’su Hasan Önder yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Daikin, cinsiyet eşitliğini her zaman ve her ortamda savunan bir şirket. Cinsiyet eşitliğini sadece 8 Mart nedeniyle hatırlayıp, sonra unutan bir marka değiliz. İstiyoruz ki; iklimlendirme gibi erkek egemen bir alanda mavi ya da beyaz yakalı kadın çalışanlarımızın sayısı daha da artsın, erkeklerin olduğu her alanda kadınlara da şans tanınsın. 2017 yılı verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üzeri 60 milyon kişi var. Bunların yarısından biraz fazlasını kadınlar oluşturuyor. Erkek nüfusun yüzde 65’den fazlası işgücüne katılırken ne yazık ki, kadınlarda bu oran yüzde 29.3’de kalıyor.”
Thomson Reuters’ın yayını Managing IP Magazine ciro, patent, dava, çalışan sayısı gibi farklı kriterlere bakılarak verilen Managing IP EMEA Ödülü’nü Türkiye’den Gün+Partners Hukuk Bürosu nu yıl dördüncü kez kazandı. Gün+Partners kurucusu Avukat Mehmet Gün, “Kariyer planı, performans yönetimi ve performansa dayalı şeffaf ücretlendirme sistemi sayesinde çağdaşları ile yarışır bir hukuk bürosu oluşturduk. Bunu da kadın ve erkek çalışanlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeden, işbirliği ve dayanışma ruhunu yüksek tutarak başardık. Elde ettiğimiz tüm başarılarda kadın ve erkek ortaklarımız eşit paya sahiptir. Sürdürülebilir başarı için kadınların iş hayatında hak ettikleri yeri almalarına herkesin katkı sağlaması gerekir” dedi.
Cisco, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cisco çalışanlarını, müşterilerini, ortaklarını ve daha birçok insanı bir araya getirdiği ve her yıl düzenlediği Etki Yaratan Kadınlar günü etkinliğinin yedincisini gerçekleştirdi. Toplumsal cinsiyet çeşitliliğini teşvik etmeyi ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarındaki yetenekleri çekmeyi amaçlayan forumun bu yılki teması, kadınları korkusuz olmaya, sınırları aşmaya ve çalışma hayatında çok daha yükseklere ulaşmaya teşvik eden “Mümkün Olduğunu Hayal Et” oldu.
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İşadamları Derneği (AİMSAD) üye firmalarında çalışan kadın yöneticiler ve kadın çalışanlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla rol aldıkları reklam filminde “Kadın başımıza çıktık yola, kadın başımıza başarıyoruz” diyerek, kadınların her alanda başarılı olabileceğine dikkat çeken bir mesaj yayınladı.
Türkiye'de ekonominin kalbi sanayi, sanayinin kalbi ise makina üretimidir. Yıllardır erkeklere mal edilen makina üretiminde emeklerini ve varlıklarını ortaya koyan iş kadınları, bugünlerde 'Makina sektöründe kadın çalışmaz' ön yargısını yıkmanın haklı gururunu yaşıyor.
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İşadamları Derneği üyesi kadın makina imalatçıları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladıkları mesajda, yaşadıkları gururu, "Güçlü kadın güçlü gelecek" sloganıyla kamuoyuna duyurdu.
Her ne kadar “erkek egemen” anlayışın hakim olduğu sektörlerden birinde olsalar da var güçleriyle çalıştıklarını, ürettiklerini, önlerine çıkan duvarları binbir emekle yıktıklarını söyleyen AİMSAD üyesi kadınlar, 8 Mart’ta hemcinslerine daha çok üretim, daha çok cesaret, daha fazla çalışma mesajı verdi.
BNP Paribas Cardif, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde imzaladı. Çalışan dağılımında yüzde 60 kadın oranına sahip olduklarını belirten BNP Paribas Cardif Genel Müdürü Cemal Kişmir, “Yönetim kademesinde de cinsiyet eşitliğine çok yakın bir noktadayız. Yöneticilerimizin yüzde 40’ı kadınlardan oluşuyor. Cardif çatısı altında kadın çalışanlarımız özelinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı, imza attığımız WEPs ilkeleriyle güçlendirdik. Türkiye’de son yıllarda ciddi şekilde artan kadınlara özgü kanser türlerine karşı maddi ve manevi güvence sunan ‘Kadına değer’ sigortasıyla onları zor zamanlarında destekliyoruz” dedi.
Bireysel emeklilik fon büyüklüğünde sektör liderlerinden AvivaSA, kadın çalışanlarının geleceğin söz sahibi kadınları arasında yer almalarını amaçlayan “TogetHER” programını başlattı. “TogetHER” programı kapsamında atılan ilk adım, AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca’nın Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen, Kadının Güçlendirilmesi Prensiplerini imzalayarak, “Cinsiyet Eşitliği Elçisi” olması oldu. Kuruca, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Orta ve uzun vadede ise, şirketimizdeki kadın yönetici oranını daha da artırmayı hedefliyoruz. AvivaSA olarak, kadınlara sadece hak değil, fırsat eşitliği de sağlayan kurumsal bir kültüre sahibiz. Çalışanlarımızın yüzde 66’sını kadınların oluşturması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Ama vardığımız bu noktayı yeterli bulmadığımız ve çok daha fazlasını hedeflediğimiz için TogetHER programını başlattık. Programa verdiğimiz isimden de anlayacağınız üzere, bu yolda hep birlikte hareket etmemiz, toplumsal cinsiyet eşitliğine gönülden inanmamız ve yine birlikte savunmamız çok önemli.”

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