FİNANS

"Dünya, kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

UNDP Başkanı Achim Steiner: - "Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz. Finansal sistemde Birleşmiş Milletler, merkez bankaları ve maliye bakanları çok endişeli bir duruşa sahip" - "2015'te belirlediğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ne kadar ulaşırsak ve riskleri ne kadar ortadan kaldırabilirsek o derecede küresel ekonomiye güven artacaktır ve sürdürülebilir kalkınma için güven ortamı oluşacaktır" - "Finansal sistemimizde kaynaklarımız var, kaynak sıkıntımız yok ancak yanlış yerlere ve alanlara yatırım problemlerimiz var" - "Eğer 2015'te belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştiremezsek 2030'da dünyayı kötü bir senaryo bekliyor olacak"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, "Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz. Finansal sistemde Birleşmiş Milletler, merkez bankaları ve maliye bakanları çok endişeli bir duruşa sahip." dedi.

Uluslararası kalkınma uzmanları, iş dünyasından liderler ve yatırımcıların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için finansmanın nasıl artırılabileceğini tartışmak için bir araya geldiği İstanbul Kalkınma Diyalogları (IDD) etkinliği başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan UNDP Başkanı Steiner, ulusal ve küresel ekonominin önemli bir dönüşümden geçtiğini ifade ederek, "Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz. Finansal sistemde Birleşmiş Milletler, merkez bankaları ve maliye bakanları çok endişeli bir duruşa sahip." dedi.

Steiner, ülkelerin artık belirgin olmayan finansal sistemin bedelini ödediğini belirterek, küresel kalkınma sürecinde finansmana nasıl erişileceğinin önemine işaret etti. Steiner, az gelişmiş, gelişmemiş veya gelişmiş ülkelerin bile aynı sıkıntılarla karşılaşabildiğini söyledi.

Kamu bütçelerinin aslında hiçbir ülkede yeterli olmadığını savunan Steiner, şöyle devam etti:

"(Ülkeler) Yatırımlarla kalkınmayı finanse edememeye başladılar. Sanayi, yapay zeka, insan sanayisi veya yeni iş modelleri konusunda ve pazarlar konusunda yeni bir dönüşümün içerisindeyiz. 2015'te belirlediğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ne kadar ulaşırsak ve riskleri ne kadar ortadan kaldırabilirsek o derecede küresel ekonomiye güven artacaktır ve sürdürülebilir kalkınma için güven ortamı oluşacaktır."

- "Kamu ve özel iş birliği sürdürülebilir kalkınma için gerekli"

Achim Steiner, şu anda finansal pazarlarda belirsizlik ve eşitsizlik olduğunu ifade ederek, ülkelerin çoğunun finansal anlamda iyi durumda bulunmadığını, kalkınma sorunlarının olduğunu söyledi.

Steiner, "300 trilyon dolarlık küresel bir sermayeye sahip dünyada Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile finansal pazarlar arasındaki planlar bir hayal mi? Bu hedeflerin gerçekleşmesi bakımında doğru adımlar atılmıyor mu? Finans; güven ve istikrar ister, yatırımların karşılık bulmasını ister, yatırımcıların yüksek risk ile karşılaşmamasını için gerekli ortamı sağlar." diye konuştu.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile özelleştirmelerin bağının bulunduğunu, özelleştirmenin avantajlarının da, dezavantajlarının da olduğunu ifade eden Steiner, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne özelleştirme ile varılamaz. Kamu ve özel iş birliği sürdürülebilir kalkınma için gereklidir fakat özelleştirme zarar verir." dedi.

- "Finansal dengesizlik ve eşitsizlik, iklim değişikliği büyük tehlikelerden"

UNDP Başkanı Steiner, İslam Kalkınma Bankası'nın ve İslami finans enstrümanlarının Endonezya'da çok iyi işler çıkardığını söyledi.

Steiner, "Finansal sistemimizde kaynaklarımız var, kaynak sıkıntımız yok ancak yanlış yerlere ve alanlara yatırım problemlerimiz var." dedi.

2030'da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılıp ulaşılmayacağının her ülkenin adımlarını atması ile ilgili olduğunu vurgulayan Steiner, "Finansal dengesizlik ve eşitsizlik, iklim değişikliği bizim için büyük tehlikelerden bazıları... Bütün bunların hepsi, bir program çerçevesinde hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor. Eğer 2015'te belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştiremezsek 2030'da dünyayı kötü bir senaryo bekliyor olacak." şeklinde konuştu.

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
Ev kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka olduEv kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka oldu
TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.124 liraya ve yoksulluk sınırı 6.918 liraya yükseldiTÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.124 liraya ve yoksulluk sınırı 6.918 liraya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UNDP

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'na piyasaların ilk tepkisi

Merkez Bankası'na piyasaların ilk tepkisi

Otomotiv sektörünü heyecanlandıran gelişme

Otomotiv sektörünü heyecanlandıran gelişme

Önemli uyarı! İsminizi ve TC yazdırmayı unutmayın

Önemli uyarı! İsminizi ve TC yazdırmayı unutmayın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Plastik poşet kullanımı yüzde 85 azaldı

Plastik poşet kullanımı yüzde 85 azaldı

Ev kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka oldu

Ev kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka oldu

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.124 liraya ve yoksulluk sınırı 6.918 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.124 liraya ve yoksulluk sınırı 6.918 liraya yükseldi

Dünya futbol devlerine Bursa'dan ambalaj

Dünya futbol devlerine Bursa'dan ambalaj

Aileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarması

Aileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarması

THY, dünyayı Çin’in 2 bin yıllık kilden askerlerine taşıyacak

THY, dünyayı Çin’in 2 bin yıllık kilden askerlerine taşıyacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.