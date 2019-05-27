"Dünya, kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyor"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, "Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz. Finansal sistemde Birleşmiş Milletler, merkez bankaları ve maliye bakanları çok endişeli bir duruşa sahip." dedi.

Uluslararası kalkınma uzmanları, iş dünyasından liderler ve yatırımcıların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için finansmanın nasıl artırılabileceğini tartışmak için bir araya geldiği İstanbul Kalkınma Diyalogları (IDD) etkinliği başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan UNDP Başkanı Steiner, ulusal ve küresel ekonominin önemli bir dönüşümden geçtiğini ifade ederek, "Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz. Finansal sistemde Birleşmiş Milletler, merkez bankaları ve maliye bakanları çok endişeli bir duruşa sahip." dedi.

Steiner, ülkelerin artık belirgin olmayan finansal sistemin bedelini ödediğini belirterek, küresel kalkınma sürecinde finansmana nasıl erişileceğinin önemine işaret etti. Steiner, az gelişmiş, gelişmemiş veya gelişmiş ülkelerin bile aynı sıkıntılarla karşılaşabildiğini söyledi.