"Dünya kayısı başkenti" alabalık üretiminde de iddialı

Malatya'nın polikültür tarımının uygulandığı illerden biri olduğunu ve balıkçılığın da yakın geçmişte gelişim gösterdiğini anlatan Macit, "Yatırımcılar akarsu ve barajlarda tesis kurarak, alabalık üretimi yapıyor. Alabalık üretilebilmesi için suyun kalitesinin ve sıcaklığının uygun olması gerekir. Su kaynaklarımızın hemen hemen tamamı alabalık yetiştiriciliği için uygun." dedi.

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, Malatya'nın tarım ve hayvancılık sektörüyle ülke ekonomisine katkı sağlayan illerden biri olduğunu söyledi.

Karakaya Baraj Gölü ile bazı bölgelerde kurulan tesislerde alabalık üretimi yapılan kentte 2005'te 286 ton olan alabalık üretimi 13 yılda yaklaşık 8 kat artarak 2 bin 555 tona ulaştı.

Macit, mevcut su kaynaklarına göre üretilebilecek alabalık miktarının daha önce yapılan çalışmalarla belirlendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"48 bin ton civarında bir üretim alanımız var. Kent genelinde 50 firmamız 11 bin tonluk kurulu kapasiteyle faaliyet gösteriyor. Bu firmalar geçen yıl 2 bin 555 ton alabalık üretti."

Alabalık yetiştiriciliğinin kentin ekonomisine katkısının her geçen gün artacağına inandığını anlatan Macit, "Bu yıl 6 firma daha alabalık tesisi kurmak için bize başvurdu. Bu firmalar da faaliyete geçtiğinde alabalık üretimi 2 kat artacak. Bu tesislerle ülke genelinde balık üretiminde ilk 10'unun içinde yer alacağız. Bakanlığımız geçen yıl balık üreticisi 27 firmaya 1 milyon 52 bin 367 liralık destek verdi." diye konuştu.

- "Paketlenmiş ve dondurulmuş olarak gönderiyoruz"

Kentte alabalık yetiştiriciliği yapan Mehmet Furkan Öztürk de Merkez Yeşilyurt ilçesinde dedelerinden kalma kavaklığı alabalık işletme tesisine dönüştürmek için aile büyüklerinin yaklaşık 8 yıl önce karar aldığını söyledi.