FİNANS

"Dünya kayısı başkenti" alabalık üretiminde de iddialı

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Malatya'da alabalık üretimi, 13 yılda yaklaşık 8 kat artarak 2 bin 555 tona ulaştı - Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit: - "Kentteki 50 firmamız, geçen yıl 2 bin 555 ton alabalık üretti" - "Bu yıl 6 firma daha alabalık tesisi kurmak için bize başvuru yaptı. Bu firmalar da faaliyete geçtiğinde alabalık üretimi 2 kat artacak"

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da alabalık üretimi 13 yılda yaklaşık 8 kat artarak 2 bin 555 tona ulaştı.

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya, alabalık üretimiyle de adından söz ettiriyor.

Karakaya Baraj Gölü ile bazı bölgelerde kurulan tesislerde alabalık üretimi yapılan kentte 2005'te 286 ton olan alabalık üretimi 13 yılda yaklaşık 8 kat artarak 2 bin 555 tona ulaştı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, Malatya'nın tarım ve hayvancılık sektörüyle ülke ekonomisine katkı sağlayan illerden biri olduğunu söyledi.

Malatya'nın kuru kayısı üretiminde dünyada lideri olduğuna dikkati çeken Macit, kayısı dışında farklı tarımsal ürünler yetiştirildiğini ve hayvancılığın da yapıldığını belirtti.

Malatya'nın polikültür tarımının uygulandığı illerden biri olduğunu ve balıkçılığın da yakın geçmişte gelişim gösterdiğini anlatan Macit, "Yatırımcılar akarsu ve barajlarda tesis kurarak, alabalık üretimi yapıyor. Alabalık üretilebilmesi için suyun kalitesinin ve sıcaklığının uygun olması gerekir. Su kaynaklarımızın hemen hemen tamamı alabalık yetiştiriciliği için uygun." dedi.

Macit, mevcut su kaynaklarına göre üretilebilecek alabalık miktarının daha önce yapılan çalışmalarla belirlendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"48 bin ton civarında bir üretim alanımız var. Kent genelinde 50 firmamız 11 bin tonluk kurulu kapasiteyle faaliyet gösteriyor. Bu firmalar geçen yıl 2 bin 555 ton alabalık üretti."

Alabalık yetiştiriciliğinin kentin ekonomisine katkısının her geçen gün artacağına inandığını anlatan Macit, "Bu yıl 6 firma daha alabalık tesisi kurmak için bize başvurdu. Bu firmalar da faaliyete geçtiğinde alabalık üretimi 2 kat artacak. Bu tesislerle ülke genelinde balık üretiminde ilk 10'unun içinde yer alacağız. Bakanlığımız geçen yıl balık üreticisi 27 firmaya 1 milyon 52 bin 367 liralık destek verdi." diye konuştu.

- "Paketlenmiş ve dondurulmuş olarak gönderiyoruz"

Kentte alabalık yetiştiriciliği yapan Mehmet Furkan Öztürk de Merkez Yeşilyurt ilçesinde dedelerinden kalma kavaklığı alabalık işletme tesisine dönüştürmek için aile büyüklerinin yaklaşık 8 yıl önce karar aldığını söyledi.

2012 yılında alabalık üretim çiftliğini kurduklarını anlatan Öztürk, şunları ifade etti:

"Yıllık ortalama 15 ton alabalık yetiştirerek, ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Tesisi kurarken devlet desteklerinden faydalandık. Toptan veya perakende satışımız var. Tesisimizde restoranımız da var. Balıklar il dışına paketlenmiş ve dondurulmuş olarak gönderiyoruz. Suyumuzun kapasitesiyle yıllık 15 ton alabalık üretebiliyoruz. Eğer suyumuzu artırabilirsek, alabalık üretim kapasitemizi de artıracağız."

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Anahtar Kelimeler:
alabalık Malatya Tahir Macit

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