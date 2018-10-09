FİNANS

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nda bilim ve teknoloji konuşulacak

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

Aydın Doğan Vakfı’nın UNFPA, UNICEF ve UN Women ile birlikte, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun katkılarıyla 11 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, bu sene “Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar: Kız Çocuklarının Bilim, Sanat ve Spor Yoluyla Güçlenmesi” temasıyla düzenlenecek.

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nda bilim ve teknoloji konuşulacak

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Aydın Doğan Vakfı’nın UNFPA, UNICEF ve UN Women ile birlikte, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun katkılarıyla 11 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, bu sene “Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar: Kız Çocuklarının Bilim, Sanat ve Spor Yoluyla Güçlenmesi” temasıyla düzenlenecek.
Dünya Kız Çocukları Günü kız çocuklarının geleceği şekillendiren ve toplumda etkili bireyler olmalarını sağlamak amacıyla; onların potansiyellerini ortaya çıkarmak, önlerine çıkan engelleri kaldırmak ve bu konuda toplumda duyarlılık oluşturmak adına tüm dünyada 11 Ekim’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Bu sene dördüncüsü düzenlenen konferansın, “Yaşam ve Özgürleşme İçin Rehberimiz: Kız Çocuklarının Güçlenmesinde Bilim ve Teknoloji”, panelinde Facebook Türkiye Direktörü Derya Özkaya Matraş, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Bölgeleri Araştırmacısı Doç. Dr. Burcu Özsoy ve Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül bugünün kız çocuklarının, yarının güçlü ve etkili kadınları olabilmesinde bilim ve teknolojinin önemini tartışacak ve kişisel deneyimlerini anlatacaklar. (Fotoğraflı)

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nda bilim ve teknoloji konuşulacakDünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nda bilim ve teknoloji konuşulacak

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