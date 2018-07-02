Dünya kömürden vazgeçmedi

HÜSEYİN ERDOĞAN - Karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çabalara rağmen dünyada geçen yıl en fazla elektrik 9 bin 723 teravatsaatle yine kömürden üretildi.

AA muhabirinin BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, 2017'de toplam küresel elektrik üretimi 25 bin 551 teravatsaate ulaştı.

Dünya genelinde 2017'de en fazla elektrik 9 bin 723 teravatsaatle yine kömürden üretildi. 2016'da bu miktar 9 bin 451 tervatsaat olarak hesaplanmıştı.

Kömürden sonra en fazla elektrik 5 bin 915 teravatsaatle doğalgazdan, 4 bin 59 teravatsaatle hidroelektrik enerji kaynaklarından üretildi. Nükleer enerjiden 2 bin 635 teravatsaat ve yenilenebilir enerji kaynaklarından da 2 bin 151 teravatsaat elektrik üretimi yapıldı.

- Çin, ABD ve Hindistan önde

Geçen yıl kömürden elektrik üretiminde 4 bin 360 teravatsaat ile Çin ilk sırada yer aldı. Onu, bin 314 teravaatsaatlik üretimiyle ABD ve bin 141 teravatsaatle Hindistan takip etti.

Hidrokarbon kaynakları bakımından zengin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'da ise geçen yıl kömürden elektrik üretimi yapılmadı.