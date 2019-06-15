FİNANS

Dünya kömürden vazgeçmiyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Geçen yıl dünyada en fazla elektrik 10 bin 100 teravatsaat ile kömürden üretildi - Küresel karbondioksit emisyonları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 33 milyar 684 milyon tona yükseldi

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çabalara rağmen dünyada geçen yıl en fazla elektrik 10 bin 100 teravatsaatle yine kömürden üretildi.

AA muhabirinin "BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, 2018'de toplam küresel elektrik üretimi 26 bin 614 teravatsaate ulaştı.

Dünya genelinde 2018'de en fazla elektrik 10 bin 100 teravatsaatle yine kömürden üretilirken, 2018'de bu miktar 9 bin 806 teravatsaat olarak hesaplanmıştı.

Kömürden sonra en fazla elektrik 6 bin 182 teravatsaatle doğalgazdan, 4 bin 193 teravatsaatle hidroelektrik enerji kaynaklarından üretildi. Nükleer enerjiden 2 bin 701 teravatsaat ve yenilenebilir enerji kaynaklarından da 2 bin 480 teravatsaat elektrik üretimi yapıldı.

- Çin, ABD ve Hindistan önde

Geçen yıl kömürden elektrik üretiminde 4 bin 360 teravatsaat ile Çin ilk sırada yer aldı. Onu, bin 314 teravatsaatlik üretimiyle ABD ve bin 141 teravatsaatle Hindistan takip etti.

Hidrokarbon kaynakları bakımından zengin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'da ise geçen yıl kömürden elektrik üretimi yapılmadı.

Dünya genelinde karbondioksit emisyonları, kömürden elektrik üretiminin de etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 33 milyar 684 milyon tona yükseldi.

- Küresel elektrik üretiminin yüzde 25'i Çin'de

Rapora göre, toplam küresel elektrik üretiminde de Çin, ABD ve Hindistan başı çekti.

Çin'de elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 7 bin 111 teravatsaate yükseldi. Böylece küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25'i Çin'de gerçekleşti.

Küresel elektrik üretiminde Çin'i yüzde 5,9 ile Hindistan ve yüzde 3,7 ile ABD izledi.

Dünyada bölge bazında en fazla elektrik yüzde 46,1 ile Asya Pasifik bölgesinde üretildi.

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Gökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladıGökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BP Küresel enerji BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu elektrik karbon emisyonları

En Çok Okunan Haberler

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

İki il arasını 40 dakikaya indirecek

İki il arasını 40 dakikaya indirecek

BDDK ve SPK'dan önemli açıklamalar

BDDK ve SPK'dan önemli açıklamalar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onur Air'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjdeli haber, başvurular başladı

Onur Air'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjdeli haber, başvurular başladı

Gökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladı

Gökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Yılın İş İnsanları Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın İş İnsanları Ödülleri sahiplerini buldu

İş Bankası’ndan çocuklara karne hediyesi

İş Bankası’ndan çocuklara karne hediyesi

Gaziantep'te, 'Altın, mücevher ve gümüş' fuarı açıldı

Gaziantep'te, 'Altın, mücevher ve gümüş' fuarı açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.