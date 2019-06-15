Dünya kömürden vazgeçmiyor

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çabalara rağmen dünyada geçen yıl en fazla elektrik 10 bin 100 teravatsaatle yine kömürden üretildi.

AA muhabirinin "BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, 2018'de toplam küresel elektrik üretimi 26 bin 614 teravatsaate ulaştı.

Dünya genelinde 2018'de en fazla elektrik 10 bin 100 teravatsaatle yine kömürden üretilirken, 2018'de bu miktar 9 bin 806 teravatsaat olarak hesaplanmıştı.

Kömürden sonra en fazla elektrik 6 bin 182 teravatsaatle doğalgazdan, 4 bin 193 teravatsaatle hidroelektrik enerji kaynaklarından üretildi. Nükleer enerjiden 2 bin 701 teravatsaat ve yenilenebilir enerji kaynaklarından da 2 bin 480 teravatsaat elektrik üretimi yapıldı.

- Çin, ABD ve Hindistan önde

Geçen yıl kömürden elektrik üretiminde 4 bin 360 teravatsaat ile Çin ilk sırada yer aldı. Onu, bin 314 teravatsaatlik üretimiyle ABD ve bin 141 teravatsaatle Hindistan takip etti.

Hidrokarbon kaynakları bakımından zengin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'da ise geçen yıl kömürden elektrik üretimi yapılmadı.