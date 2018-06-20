FİNANS

Dünya Kupası çilek üreticisinin de yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'den Rusya'ya geçen yıl toplam 3,5 milyon dolar olan çilek ihracatı, 2018 FIFA Dünya Kupası için gelen taleplerin de etkisiyle ocak-mayıs döneminde 14 milyon dolara ulaştı - Önde gelen çilek üretim merkezlerinden Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde üreticiler, ihracat sezonunun uzaması ve Rusya'dan gelen taleplerin sevincini yaşıyor - Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tahran: - "Normalde 15 Haziran'a kadar devam eden ihracat sezonu, temmuzun ilk haftasına kadar uzayacak gibi görünüyor"

FERDİ UZUN - Türkiye'nin çilek ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki üreticiler, 2018 FIFA Dünya Kupası organizasyonu nedeniyle Rusya'dan gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

Örtü altı üretim yoluyla 11 bin dekarlık arazide yıllık 65 bin ton çileğin üretildiği ilçede, Rusya'daki dev organizasyon dolayısıyla artan çilek talepleri üreticinin yüzünü güldürdü.

Normalde sezonun son günlerini yaşaması gereken çilek üreticisi, Rusya'ya gönderilmek üzere gelen tırlara çilek yetiştirmeye çalışıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, yılın ilk 5 ayında Türkiye'nin çilek ihracatı 21 milyon 650 bin doları buldu.

Türkiye'den Rusya’ya 2017’de 3,5 milyon dolarlık çilek ihracatı gerçekleştirilirken, bu sezona hızlı giren çilek ihracatçıları yılın ilk 5 ayında geçen yılın toplamını 4'e katlayarak Rusya'ya 14 milyon dolarlık çilek sattı. Çilekte en fazla ihracat yapılan Rusya'yı Romanya, Irak ve Suudi Arabistan izledi.

- "Fiyatlar dengeye oturdu"

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tahran, AA muhabirine, kentin tamamında organik tarım yapıldığını belirterek, ürünlerin, kalitesi nedeniyle ihracat pazarında tercih edildiğini bildirdi.

Çilekte en önemli ihracat pazarının Rusya olduğuna işaret eden Tahran, şöyle konuştu:

"Rusya pazarının yeniden açılması piyasayı oldukça hareketlendirdi. Fiyatların dengeye oturmasını sağladı. Ürettiğimiz çilek Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini karşılamakta. Bu yıl şanslı bir dönemi yaşıyoruz. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın getirdiği talep artışı nedeniyle üreticisi çok sevinçli. Çilek ihracatında bir hareketlenme söz konusu. Normalde 15 Haziran’a kadar devam eden ihracat sezonu, temmuzun ilk haftasına kadar uzayacak gibi görünüyor."

Çilek ihracatçısı Murat Emir de hareketlilikten dolayı son derece mutlu olduklarını vurguladı.

Emir, "Rusya’daki organizasyonun etkisinden dolayı şu anda yoğun bir çilek talebi var. Malımız azaldığı için nisan ve mayıs ayındaki gibi bir ihracat elbette yapamıyoruz ama biz yine de gelen tüm taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Bu zamanlarda gıda sanayisine ağırlık veriyorduk fakat Rusya’dan talep artınca ister istemez yönümüzü oraya çevirdik." diye konuştu.

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2018 FIFA Dünya Kupası çilek ihracat rusya üretim

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