FİNANS

Dünya Kupası Türk otellerini etkiledi

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

TÜROB, Rusya’da devam eden Dünya Kupası organizasyonunun otel doluluklarına olan etkilerinin mayıs ayından itibaren hissedildiğini açıkladı - Türkiye'nin Mayıs 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine yüzde 2,8 azalarak yüzde 59,6 olarak kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nce (TÜROB), Rusya’da devam eden Dünya Kupası organizasyonunun otel doluluklarına olan etkilerinin mayıs ayından itibaren hissedildiğini açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Mayıs 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 59,6 olarak kaydedildi. Mayıs 2017’de bu oran yüzde 61,3 olarak gerçekleşmişti.

Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR tarafından TÜROB için hazırlanan Mayıs 2018 Ülke Performans Raporu’na göre, Mayıs 2018’de Türkiye genelinde ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın ayını ayına göre yüzde 3,6 artarak 65,3 avro olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 63 avro olmuştu. Mayıs ayındaki doluluk düşüşüne karşın ilk beş aylık veriler ise yükselişi ifade ediyor. Geçen yılın ilk beş ayında Türkiye otellerinde yüzde 55,3 olan doluluklar bu yıl ilk beş ayda yüzde 64,6 olarak gerçekleşirken, ortalama günlük satılan oda bedeli de 59,1 avrodan 62,3 avroya yükseldi.

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- Körfez turisti beklentilerin altında

Mayıs ayındaki doluluk gerilemesinde Rusya’da devam eden Dünya Kupası’nın etkileri hissedilirken, bu etkinin özellikle İstanbul’da haziran ayı verilerinde de daha da belirginleşmesi bekleniyor.Ayrıca ramazan ayında Körfez bölgesinden gelen turist sayısının beklentilerin altında kalmasının da İstanbul’da dolulukları olumsuz etkiledi.Mayıs ayında gerileme olsa da yıl sonu itibarıyla hem turist sayısında hem de doluluklarda çift haneli artışlar bekleyen TÜROB, Rusya’da devam eden Dünya Kupası, 24 Haziran seçim süreci, İran’da döviz kurlarındaki aşırı artış, Avrupa pazarındaki turist artışının sınırlı kalması, Rusya’da ise turizm endüstrisindeki bazı tur operatörlerinin mali sıkıntı içerisinde oldukları haberleri nedeniyle beklentilerini bir miktar düşürdü.Ayrıca, doluluk düşüşüne karşın fiyatlarda yükseliş yaşanması ise sevindirici oldu.

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- İstanbul'un doluluk oranı geriledi

İstanbul'un yıl başından bu yana devam eden yükselme trendi mayıs ayında eksiye döndü. Kentte Mayıs 2017’de yüzde 64,3 olan doluluk oranı, Mayıs 2018'de yüzde 3,3 azalarak, yüzde 62,1 olarak ölçüldü.Mayıs 2018’de İstanbul’da ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 79,9 avro olarak, 2017'ye göre yüzde 7,2 artış gösterdi. Mayıs 2017’de bu rakam 74,6 avro olmuştu.Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 3,6 artış yaşandı ve 49,6 avro olarak ölçüldü. Mayıs 2017’de bu rakam 47,9 avro olmuştu.

Ocak-Mayıs 2018 döneminde ise doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 56’dan yüzde 69,2’ye, ortalama günlük satılan oda bedeli 70,5 avrodan 76,1 avroya, oda başı elde edilen gelir 39,5 avrodan 52,6 avroya yükseldi.Avrupa destinasyonları arasında 2018 yılı ilk 5 aylık dönemde doluluk oranlarında en yüksek artış oranı yaşayan destinasyon yüzde 23,4 artış ile İstanbul oldu. Antalya’da Mayıs 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artarak yüzde 57,3 oldu. Mayıs 2017’de bu oran yüzde 55,2 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 64,9 avro olarak 2017'ye göre yüzde 7,1 artış gösterdi.

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