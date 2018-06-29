Dünya Kupası Türk otellerini etkiledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nce (TÜROB), Rusya’da devam eden Dünya Kupası organizasyonunun otel doluluklarına olan etkilerinin mayıs ayından itibaren hissedildiğini açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Mayıs 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 59,6 olarak kaydedildi. Mayıs 2017’de bu oran yüzde 61,3 olarak gerçekleşmişti.

Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR tarafından TÜROB için hazırlanan Mayıs 2018 Ülke Performans Raporu’na göre, Mayıs 2018’de Türkiye genelinde ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın ayını ayına göre yüzde 3,6 artarak 65,3 avro olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 63 avro olmuştu. Mayıs ayındaki doluluk düşüşüne karşın ilk beş aylık veriler ise yükselişi ifade ediyor. Geçen yılın ilk beş ayında Türkiye otellerinde yüzde 55,3 olan doluluklar bu yıl ilk beş ayda yüzde 64,6 olarak gerçekleşirken, ortalama günlük satılan oda bedeli de 59,1 avrodan 62,3 avroya yükseldi.