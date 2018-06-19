"Dünya Kupası, TV satışlarını yüzde 50'ye varan oranlarda artırdı"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN/EDA TOPCU - Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası nedeniyle TV satışlarında yüzde 50'ye varan artış yaşanırken, futbolseverlerin Dünya Kupası için tercihi büyük ekranlı televizyonlar oldu.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolun, küresel anlamda çok sevildiğini ve izlendiğini, en çok rağbet gören spor dalı olduğunu söyledi.

Futbolseverlerin 4 yılda bir düzenlenen bu turnuvayı kaçırmadığını ve tüm maçların ciddi ilgi gördüğünü dile getiren Ekmekçi, "Futbolseverler, alanının en önemli organizasyonu olan bu turnuvadaki maçları yeni ve büyük ekranlı TV'lerden izlemeyi tercih ediyor. Ayrıca, son sistemli televizyonlar da tercih ediliyor." dedi.

Ekmekçi, Dünya Kupası'nın her dönem TV satışlarını artırdığını belirterek, "Şu an maçları oynanan Dünya Kupası da TV satışlarına ciddi etki yaptı. Orta ve küçük ekranlı TV'lerde yüzde 35, büyük ekranlı televizyonlarda yüzde 50'ye varan oranlarda satış artışı yaşandı." diye konuştu.