FİNANS

Dünya Kupası yüksek çözünürlüklü izlenecek

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 11:59 | Son Güncelleme

Farklı özellik ve fiyat seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulan televizyonların satışlarında Dünya Kupası öncesinde hareketlilik yaşanıyor - Ultra HD Smart TV fiyatları 2 bin liradan başlarken, ürünün marka ve özelliklerine göre 225 bin liraya kadar çıkabiliyor - Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan: - "Genel trendde olduğu gibi, Dünya Kupası kampanyalarında da en çok talep Ultra HD TV ve büyük ekranlara geliyor" - Arçelik Pazarlama AŞ Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi: - "Çeşitli kampanyalar sayesinde televizyonlarını yenilemek isteyenler için Dünya Kupası çok doğru bir dönem"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Dünya Kupası öncesinde, farklı özellik ve fiyat seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulan televizyonların satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Ultra HD (4K) Smart TV fiyatları 2 bin liradan başlarken, ürünün marka ve özelliklerine göre 225 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Bu yıl Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rusya'ya gidemeyen futbolseverler, maçları son teknoloji televizyonlardan izleyebilecek.

Farklı özellik ve fiyat seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulan televizyonların satışlarında Dünya Kupası öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Firmalar çeşitli kampanyalarla tüketicileri etkilemeye çalışırken, Ultra HD ve smart televizyonlar en çok ilgi çeken modeller arasında yer alıyor.

Ultra HD Smart TV fiyatları 2 bin liradan başlarken, ürünün marka ve özelliklerine göre 225 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Televizyonlarda LED, OLED, QLED ve Curved (kavisli) panel seçenekleri sunuluyor. Akıllı telefonlarda kullanılan OLED teknolojisi, televizyon kalınlıklarını büyük oranda düşürerek, siyahların tam siyah görülmesini sağlıyor. OLED TV'ler, LED TV'lere göre daha az parlaklık sunsa da daha yüksek kontrast oranına ve geniş izlenme açısına sahip. OLED’in enerji tüketimini ciddi oranda düşürdüğü de belirtiliyor.

Quantum Dot (QLED) teknolojisi de OLED TV'lere göre çok daha parlak görüntüyü, geniş renk yelpazesi ve yüksek kontrast oranıyla sunuyor. Kavisli ekranlarda ise sağ ve sol köşeler izleyiciye doğru kıvrıldığından köşelerdeki görüntü kayıpları azalıyor.

4K teknolojisi Full HD televizyonların 4 katı oranda çözünürlük sağlıyor. Çözünürlüğün yüksek olması daha keskin görüntüler elde etmek anlamına geliyor.

Televizyonlarda HDR desteğinin olması, standart modellere göre daha fazla parlaklık ve kontrast oranıyla daha geniş renk yelpazesinde görüntüye imkan veriyor. Görüntüdeki aydınlık ve karanlık yerler detaylarını kaybetmiyor. Böylelikle daha net, gerçeğe daha yakın görüntü elde edilebiliyor.

Televizyonların akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve ağa bağlı depolama cihazı gibi aygıtlarla bağlantı özelliğine sahip olması da önem taşırken, markaların yapay zeka destekli televizyon geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

- En çok talep büyük ekranlara

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Kupası 4K Ultra HD TV'lerde 2000 liraya varan indirim sağlayacak kampanyaya başladıklarını hatırlatarak, perakende satışlarda geçen seneye göre hareketlilik yaşandığını kaydetti.

Türkiye’de LCD TV pazarında 55 inç ve üzeri ekranlara talebin her yıl giderek arttığını gözlemlediklerini ifade eden Erdoğan, genel trendde olduğu gibi Dünya Kupası kampanyalarında da en çok talebin Ultra HD TV ve büyük ekranlara geldiğini söyledi.

Erdoğan, Vestel'in 8K teknolojisi üzerinde Ar-Ge faaliyetlerinin devam ettiğini ve 2019'da pazara 8K ürünler sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

- "Televizyon yenilemek için doğru dönem"

Arçelik Pazarlama AŞ Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, Dünya Kupası için kampanya ve iletişim çalışmalarıyla daha fazla müşteriye ulaşmayı ve önceki şampiyona dönemleri gibi ortalamanın üzerinde bir büyüme gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tüfekçi, Dünya Kupası maçları 4K yayınlanacağından Ultra HD TV’lerin daha çok tercih edilmesini beklediklerini ifade ederek, Dünya Kupası'nın, kampanyalar sayesinde televizyonlarını yenilemek isteyenler için çok doğru bir dönem olduğunu kaydetti.

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