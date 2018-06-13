Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Rus ekonomisinden

EMRE GÜRKAN ABAY - Yaklaşık 14 milyar doları aşması beklenen maliyetiyle "dünyanın en pahalı" Dünya Kupası unvanını elde edecek 2018 FIFA Dünya Kupası, toparlanma sürecinin devam ettiği Rus ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 870 milyar rubleyi (yaklaşık 14 milyar dolar) aşması beklenen maliyetiyle hazırlıkları tamamlanan turnuva için her biri en az 45 bin kişi kapasiteli toplam 12 stadyum inşa veya restore edildi.

Kupaya hazırlık sürecini kapsayan 2013-2018'deki yatırım döneminde Rusya’nın GSYH'sine parasal olarak toplam 867 milyar rublelik büyüme eklendi. Uzmanlar, turizm ve altyapıdaki kalkınmanın da Rus ekonomisine gelecek 5 yıl içerisinde yıllık 150 ila 210 milyar rublelik ilave katkı sunmasını bekliyor.

Dünya Kupası hazırlıklarına yönelik çoğu inşaat ve turizm sektörlerinde olmak üzere toplam 220 bin kişi istihdam edilirken, gelecek 5 yıllık süreçte şampiyona sayesinde yılda ortalama 150 bin kişilik yeni istihdam alanı ve Rus hükümetine de yıllık 20 ila 30 milyar rublelik ilave vergi geliri sağlanması öngörülüyor.