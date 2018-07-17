Dünya Kupası'nda yabancılar Rusya'da 1,5 milyar dolar harcadı

Yabancıların 2018 FIFA Dünya Kupası boyunca Rusya'da yaklaşık 1,5 milyar dolar harcadıkları bildirildi.
Rus Sberbank tarafından yapılan araştırmaya göre, Rusya'yı ziyaret eden yabancılar 2018 FİFA Dünya Kupası boyunca ülkede yaklaşık 1,5 milyar dolar harcadı.
Geçen yıl aynı dönemde Rusya'da düzenlenen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası boyunca ise yabancılar yaklaşık 700 milyon dolar harcarken, şampiyona boyunca yabancıların en popüler ziyaret noktası olan Moskova’daki Nikolskaya Caddesi'nde iş yerlerinin gelirleri şampiyona öncesine kıyasla yaklaşık üç buçuk kat artarak 4 milyon dolara ulaştı.
Araştırmada yabancıların söz konusu dönemde satın aldıkları biletler ve otel harcamaları yer almıyor.
2018 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Moskova, St. Petersburg, Soçi, Yekaterinburg, Saransk, Rostov, Kazan, Kaliningrad, Samara, Volgagrad ve Nijniy Novgorod şehirlerini ziyaret eden yabancı turist sayısında yüzde 15'lik ve yerli turist sayısında ise yüzde 20 ila 25'lik artış yaşandığı tahmin ediliyor.
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