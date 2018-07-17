FİNANS

Dünya Kupası'nda yabancılar Rusya'da 1,5 milyar dolar harcadı

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 19:29 | Son Güncelleme

Rus Sberbank tarafından yapılan araştırmaya göre, 2018 FİFA Dünya Kupası boyunca Rusya'da 1,5 milyar dolar harcadı

Yabancıların 2018 FIFA Dünya Kupası boyunca Rusya'da yaklaşık 1,5 milyar dolar harcadıkları bildirildi.

Rus Sberbank tarafından yapılan araştırmaya göre, Rusya'yı ziyaret eden yabancılar 2018 FİFA Dünya Kupası boyunca ülkede yaklaşık 1,5 milyar dolar harcadı.

Geçen yıl aynı dönemde Rusya'da düzenlenen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası boyunca ise yabancılar yaklaşık 700 milyon dolar harcarken, şampiyona boyunca yabancıların en popüler ziyaret noktası olan Moskova’daki Nikolskaya Caddesi'nde iş yerlerinin gelirleri şampiyona öncesine kıyasla yaklaşık üç buçuk kat artarak 4 milyon dolara ulaştı.

Araştırmada yabancıların söz konusu dönemde satın aldıkları biletler ve otel harcamaları yer almıyor.

2018 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Moskova, St. Petersburg, Soçi, Yekaterinburg, Saransk, Rostov, Kazan, Kaliningrad, Samara, Volgagrad ve Nijniy Novgorod şehirlerini ziyaret eden yabancı turist sayısında yüzde 15'lik ve yerli turist sayısında ise yüzde 20 ila 25'lik artış yaşandığı tahmin ediliyor.

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldıKapıkule'de yolcu rekoru kırıldı
Denizli, İSO'nun ikinci 500 listesinde gerilediDenizli, İSO'nun ikinci 500 listesinde geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kupası rusya sberbank

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede

Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Albayrak'tan vergi borçları ile ilgili önemli açıklama

Albayrak'tan vergi borçları ile ilgili önemli açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldı

Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldı

Denizli, İSO'nun ikinci 500 listesinde geriledi

Denizli, İSO'nun ikinci 500 listesinde geriledi

Bakan Pakdemirli'den köylülerin meyve bahçesi projesine tam not

Bakan Pakdemirli'den köylülerin meyve bahçesi projesine tam not

İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı

Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.