Dünya Kupası'nın Rus ekonomisine katkısı 952 milyar ruble

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nın, 2013 ila 2018 yılları arasında ülke ekonomisine toplam 952 milyar rublelik (yaklaşık 14,6 milyar dolar) katkı sağladığı bildirildi.

Rusya-2018 adlı organizasyon komitesi tarafından yayınlanan raporda, 2018 FIFA Dünya Kupası’nın Rus ekonomisine katkısı değerlendirildi.

Raporda, kupanın, Rus ekonomisine başta altyapı yatırımları ve turist harcamalarıyla katkı sağladığına işaret edilerek, 2013 ila 2018 yıllarını kapsayan dönemde küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelirlerinde ve istihdam alanlarında önemli oranda artış yaşandığı kaydedildi.

Kupanın, söz konusu dönemde Rus ekonomisine toplam 952 milyar rublelik katkı sağladığı belirtilen raporda, bu rakamın, Rusya’nın yıllık GSYH'sinin yüzde 1’ine denk geldiği vurgulandı.

Kupanın düzenlenmesi için Rusya’nın 688 milyar ruble harcadığı bildirilen raporda, turnuvanın ekonomik etkisi dikkate alındığında, 2018 FIFA Dünya Kupası’nın, Brezilya, Güney Afrika, Almanya ve Güney Kore’de düzenlenen kupalardan daha fazla kazanç sağladığı kaydedildi.

Raporda, başta turizm gelirleri ve yatırımlara verilen hız sayesinde 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ülke ekonomisine gelecek 5 yıllık süreçte de yılda 150 ila 210 milyar rublelik katkı sağlayacağı belirtildi.

