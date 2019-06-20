Dünya LPG Birliği Bölgesel Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, LPG sektöründeki ilk düzenlemelerin çok sıkı olduğunu belirterek, "Çünkü buradaki basit bir ihmal çok pahalıya mal olabilirdi. EPDK olarak düzenlemelerimizi bu bakış açısıyla düzenledik. Piyasa oturdukça bu husustaki düzenlemelerimiz ve müdahalelerimiz geriye doğru çekiliyor. Bizim temel gayemiz, piyasaya müdahale etmemek, piyasayı gözetlemek." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK desteği, Dünya LPG Birliği ve Türkiye LPG Derneği iş birliği ile Türkiye’de ilk kez Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan EPDK Başkanı Yılmaz, bu zirvenin hem dünyanın önde gelen LPG pazarlarından biri olan Türkiye’nin potansiyelinin daha iyi anlaşılması hem de piyasadaki yatırım olanaklarını yatırımcıların yerinde görmesi açısından değerli bir platform olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, LPG'nin petrol gibi bağımsız bir sektör olduğunu ve EPDK bünyesinde LPG’ye ilişkin daire başkanlığı bulunduğunu söyledi.