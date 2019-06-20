FİNANS

Dünya LPG Birliği Bölgesel Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 12:19 | Son Güncelleme

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: - "LPG sektöründeki ilk düzenlemelerimiz çok sıkıydı. Çünkü buradaki basit bir ihmal çok pahalıya mal olabilirdi. EPDK olarak düzenlemelerimizi bu bakış açısıyla düzenledik" - "Piyasa oturdukça bu husustaki düzenlemelerimiz ve müdahalelerimiz geriye doğru çekiliyor. Bizim temel gayemiz, piyasaya müdahale etmemek, piyasayı gözetlemek" - "Yatırımcıları yerli ve yabancı şeklinde ayırmaktan hoşlanmıyoruz. Yeterki yatırımcı gelsin, istihdam oluşsun, sektöre ve Türkiye’ye katkı versin" - "Bu zirve hem dünyanın önde gelen LPG pazarlarından biri olan Türkiye’nin potansiyelinin daha iyi anlaşılması hem de piyasadaki yatırım olanaklarının yatırımcıların yerinde görmesi açısından değerli bir platform"

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, LPG sektöründeki ilk düzenlemelerin çok sıkı olduğunu belirterek, "Çünkü buradaki basit bir ihmal çok pahalıya mal olabilirdi. EPDK olarak düzenlemelerimizi bu bakış açısıyla düzenledik. Piyasa oturdukça bu husustaki düzenlemelerimiz ve müdahalelerimiz geriye doğru çekiliyor. Bizim temel gayemiz, piyasaya müdahale etmemek, piyasayı gözetlemek." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK desteği, Dünya LPG Birliği ve Türkiye LPG Derneği iş birliği ile Türkiye’de ilk kez Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan EPDK Başkanı Yılmaz, bu zirvenin hem dünyanın önde gelen LPG pazarlarından biri olan Türkiye’nin potansiyelinin daha iyi anlaşılması hem de piyasadaki yatırım olanaklarını yatırımcıların yerinde görmesi açısından değerli bir platform olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, LPG'nin petrol gibi bağımsız bir sektör olduğunu ve EPDK bünyesinde LPG’ye ilişkin daire başkanlığı bulunduğunu söyledi.

LPG’nin şikayetlerin en az olduğu bir sektör olduğunu aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"LPG sektöründeki şikayet ağır sonuçlara varabilir. Dolayısıyla buradaki ilk düzenlemelerimiz çok sıkıydı, belki de sıkı olması gerekiyordu. Çünkü buradaki basit bir ihmal çok pahalıya mal olabilirdi. EPDK olarak düzenlemelerimizi bu bakış açısıyla düzenledik. Piyasa oturdukça bu husustaki düzenlemelerimiz ve müdahalelerimiz geriye doğru çekiliyor. Bizim temel gayemiz, piyasaya müdahale etmemek, piyasayı gözetlemek. Piyasayı takip ederken ihtiyaç duyulan düzenlemeleri LPG sektörüyle birlikte yapıyoruz."

- "Kendimizi sektörün patronu gibi görmüyoruz"

Yılmaz, karar alıcılar ve EPDK olarak kendilerini hiçbir zaman sektörün patronu gibi hissetmediklerini belirterek, sektörle birlikte yürüdüklerini ve sektörün görüşlerini önemsediklerini dile getirdi.

Petrol ve LPG'nin kardeş sektör olduğuna işaret eden Yılmaz, "Kurum olarak kendi başarımızı ölçerken sektör ile diyaloğumuz, sektörümüz ne kadar gelişmiş, tüketici şikayetleri ne kadar azalmış ve dünya pazarında ne kadar ilerlemişiz bunlara dikkat ediyoruz, başarımızı bununla ölçüyoruz." dedi.

Yılmaz, "LPG, akaryakıt, enerji sektöründe istihdam çoğalmıyor, üretim artmıyor, kalite yükselmiyorsa demek ki, EPDK olarak kaliteli paydaşlık yapmamışız demektir." anlayışı ile yola devam ettiklerini vurguladı.

Sektörde kendilerinin patron olmadığını ifade ettiklerini anımsatan Yılmaz, "Patron tüketicidir. Biz tüketiciyle, üreticileri, dağıtıcıları, yani sektörün paydaşlarını bir araya getirdiğimiz sürece kaliteli bir sektör oluşturup geliştiririz. LPG sektöründen memnun olmayan bir vatandaşımız olduğu takdirde o sektörü ne kadar kaliteli düzenlerseniz düzenleyin, ne kadar büyük şirketler yatırım yaparsa yapsın onu ileriye götürmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

- "Hukuk ve düzenleme güvenliği çok önemli"

Yatırımcıları yerli ve yabancı şeklinde ayırmaktan hoşlanmadıklarını bildiren Mustafa Yılmaz, "Yeter ki yatırımcı gelsin, istihdam oluşsun, sektöre ve Türkiye’ye katkı versin. Katkı vermesi için de yatırımcının burada para kazanma öngörüsünün olması lazım. Yatırımın gelmesi için güvenlik önemlidir. Güvenlik derken polis vesaire değil, hukuk ve düzenleme güvenliği çok önemli. Sektörümüzün bize vereceği ışığı her zaman alıyoruz ve onu da parlatıyoruz. Yatırımcılara ilişkin hukuk ve düzenleme güvenliğimizin kalitesini artırmak için hepinizin katkısını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntüSırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"
Borsa İstanbul’da kurumsal raporlama ve yatırımcı beklentileri konuşulduBorsa İstanbul’da kurumsal raporlama ve yatırımcı beklentileri konuşuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Bakan'dan çifte burs müjdesi: 4 bin 500 TL ödenecek

Bakan'dan çifte burs müjdesi: 4 bin 500 TL ödenecek

Dolarda düşüş hızlandı

Dolarda düşüş hızlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rolls-Royce Siemens’in eAircraft işletmesini satın aldı

Rolls-Royce Siemens’in eAircraft işletmesini satın aldı

Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"

Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"

Borsa İstanbul’da kurumsal raporlama ve yatırımcı beklentileri konuşuldu

Borsa İstanbul’da kurumsal raporlama ve yatırımcı beklentileri konuşuldu

YKKD/Yaşargil: Yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacağız

YKKD/Yaşargil: Yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacağız

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.66 arttı

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.66 arttı

TÜİK - Tüketici güven endeksi Haziran’da 57.6'ya yükseldi (2)

TÜİK - Tüketici güven endeksi Haziran’da 57.6'ya yükseldi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.