Dünya LPG Birliği Bölgesel Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aratay, “Önümüzdeki dönemde sıfır karbon salınımı hedefine giden dünya için LPG önemli bir geçiş yakıtı olabilir.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) desteği, Dünya LPG Birliği ve Türkiye LPG Derneği iş birliği ile Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirvede konuşan Türkiye LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aratay, LPG’nin önemli bir enerji ürünü olduğunu, hak ettiği yere gitmeye devam ettiğini belirterek, Türkiye’deki LPG sektörünün gelişimine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye’nin bugünkü LPG pazar konumuna bakıldığında 100’e yakın oyuncunun bulunduğu, 30 milyar TL’lik ekonomik büyüklük üreten ve 100 bine yakın çalışanıyla istihdama katkı sağlayan bir endüstri olduğunu ifade eden Aratay, “Enerji olarak üretilen LPG’nin en fazla tüketildiği 11. büyüklükteki ülkeyiz. LPG ile ilgili yasal düzenlemelerle ilgili katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.