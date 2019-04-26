FİNANS

Dünya makine halısı üreticileri Gaziantep'te buluşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 12:04 | Son Güncelleme

Hannovers Fair Türkiye tarafından düzenlenen Domotex Türkiye 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda dünyanın dört bir yanından üreticiler, en yeni tasarımlarını sektörün lokomotif kenti Gaziantep'te sergileyecek - Domotex Türkiye Proje Direktörü Soley Özsoy: - "Tarih boyunca toplumların sosyal, estetik ve ekonomik trendlerini yansıtan halı, Türkiye'nin, tıpkı lokum gibi dünya markası haline getirdiği önemli ürünlerinden biri" - Hannovers Fairs Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın: - "Türkiye, halı ve zemin kaplamaları alanında güçlü firmalarıyla uluslararası alanda varlığını hissettiren bir marka"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - Hannovers Fair Türkiye tarafından düzenlenen Domotex Türkiye 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda dünyanın dört bir yanından gelen üreticiler, en yeni tasarımlarını Gaziantep'te ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Uluslararası halı ve zemin kaplamaları sektörünün dev firmaları ve karar vericilerini sektörün marka şehirlerinde bir araya getiren, alanında dünyanın en büyük organizasyonu olan Domotex Türkiye 2019, yarın Gaziantep'te kapılarını açacak.

Hannovers Fair tarafından, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası iş birliğiyle altıncısı düzenlenecek fuarda, firmaların en yeni tasarımları sergilenecek.

Domotex Türkiye Proje Direktörü Soley Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Domotex Türkiye'ye ilginin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, geçen yıl Domotex Türkiye'ye 89 ülkeden 195 firmanın katıldığını ve yaklaşık 11 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Bu yılki fuara ABD, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, Polonya, Özbekistan, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün'den 203 firmanın katılacağını ve en yeni ürünlerin sergileneceğini dile getiren Özsoy, şöyle konuştu:

"Dünya genelinde yaklaşık 12 bin profesyonele de ev sahipliği yapacağımızı öngörüyoruz. Tarih boyunca toplumların sosyal, estetik ve ekonomik trendlerini yansıtan halı, Türkiye'nin, tıpkı lokum gibi dünya markası haline getirdiği önemli ürünlerinden biri. Özellikle el halısına rağbet edenlerin çok iyi bildiği Türk halısı markasının sağladığı avantaj ve sektörün sahip olduğu yüksek teknolojili üretim kapasitesiyle, bugün Türk halı sektörü dünya ticaretinde önemli bir pazar payına sahip. Fuar alanlarımızın tamamı aylar öncesinden satılarak kapandı."

Hannovers Fairs Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın da Domotex fuarlarının Hannover, Atlanta, Şanghay ve Gaziantep'in ardından gelecek yıldan itibaren Meksiko'da düzenleneceğini ifade etti.

Türk firmalarının kendi kültürlerinin bir parçası olan halıcılık sektöründeki deneyimlerini, kendi tasarım ve imalat anlayışlarıyla birleştirerek büyük başarılara imza attığına işaret eden Ertaşkın, şöyle dedi:

"Türkiye, halı ve zemin kaplamaları alanında güçlü firmalarıyla uluslararası alanda varlığını hissettiren bir marka. Domotex Türkiye, dünya makine dokuma halı ihracatının en önemli merkezi olan Türkiye'nin bu başarısını uluslararası alanda sergileme ve yeni iş birlikleriyle ihracat hedeflerine ulaştırma noktasında önemli bir görev üstleniyor. Bu 4 günlük sürede birçok Türk firması uluslararası satın alma heyetleriyle ikili görüşmeler yapacak. Bununla birlikte Anadolu Delegasyonları Programı kapsamında mimar, endüstriyel tasarımcı, mobilya üreticisi, yatırımcı, otel, alışveriş merkezi yetkilileri gibi çeşitli sektörlerden karar vericiler de fuar süresince önemli satın almalar gerçekleştirecek.
Farklı segmentlerde müşteri profiliyle yeni iş birliği yapabilmenin temellerinin atıldığı Domotex Turkey, aslında ulusal ve uluslararası tüm katılımcı firmalara önemli fırsatlar sunuyor."

Ertaşkın, Domotex Türkiye'nin, Türkiye halı ihracatçılarını hedef pazarlarla bir araya getiren önemli bir vitrin olduğunu belirterek, "Fuar kapsamında kurulacak ticari ilişkiler ve hep birlikte yürüteceğimiz etkin çalışmalarla, Türkiye halısının marka değerini ve ihracatını daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Göz kamaştırıcı renk ve desenler sergilenecek"

Domotex Türkiye Proje Müdürü Ecem Çetin de fuarda yün, ipek, kaşmir, bambu lifi ve polyester gibi farklı malzemelerden üretilmiş binlerce modern ve klasik halının sergileneceği söyledi. Çetin, "Gözü yormayan renk geçişlerine sahip, bordo, mavi, yavruağzı, yeşil, kırmızı ve siyah renkleri bol bol göreceğiz. 2019 sezonunda halı tasarımları geometrik detaylarla zenginleştirilerek modern bir görünüm kazandı. Fuarda sergilenecek yeni halı modelleri, baskın renkleri ve kaliteli dokularıyla ilgi çekici dekorasyon ögeleri arasında yer alacak." diye konuştu.

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