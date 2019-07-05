"Dünya Nüfus Günü"nde Türkiye verileri (1)

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 248 bin 847 canlı bebek doğumu gerçekleşirken, bunlardan yüzde 51,3'ü erkekler, yüzde 48,7'si kızlardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bülten yayımladı.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından bu yılki Dünya Nüfus Günü'nün teması "1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Hedefleri" olarak belirlendi. Bu kapsamda, "üreme sağlığı, üreme hakları ve cinsiyet eşitliğinin, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli olduğu" düşüncesinin vurgulanmasına karar verildi. TÜİK de bu doğrultuda Türkiye'deki doğum, evlenme ve toplumsal cinsiyet istatistiklerine ilişkin temel bilgileri derledi.

Bültene göre, Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, 2017'de 1 milyon 295 bin 784 iken 2018'de 1 milyon 248 bin 847 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini kızlar oluşturdu. Bebeklerin yüzde 17,7'si İstanbul, yüzde 5,8'i Ankara, yüzde 5'i Şanlıurfa ve yüzde 4,1'i İzmir'de doğdu.

- Doğurganlık hızı 2,10'un altında