FİNANS

"Dünya Nüfus Günü"nde Türkiye verileri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Türkiye'de 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam içindeki oranı, 2014 yılında yüzde 5,8 iken geçen yıl bu oran yüzde 3,8'e düştü

Türkiye'de 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam içindeki oranı, 2014 yılında yüzde 5,8 iken geçen yıl bu oran yüzde 3,8'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bülten yayımladı.

Buna göre, 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam içindeki oranı geçen yıl yüzde 3,8 oldu. Bu oran, 2014 yılında yüzde 5,8 seviyesindeydi.​

Kız çocuk evlenmelerinin illere göre dağılımına bakıldığında, 2018 yılında Ağrı'nın yüzde 14,8 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, yüzde 14,1 ile Muş ve yüzde 12,5 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu üç il ise yüzde 0,7 ile Bolu, yüzde 0,9 ile Trabzon ve Artvin oldu.

- Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi

Türkiye'de kadınlarda 2014 yılında 24,2 olan ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında 24,8 olarak kayıtlara geçti.

Yaşı çok genç olan annelerden doğan bebeklerin daha yüksek derecede hastalık ve ölüm riskiyle karşı karşıya kalmalarından dolayı adölesan doğurganlık konusu anne ve bebek sağlığının korunması bakımından önem taşıyor. 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden adölesan doğurganlık hızı, 2013 yılında binde 29 iken geçen yıl binde 19'a geriledi. Diğer bir ifadeyle, geçen yıl 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 19 doğum düştü.

- Doğumların yüzde 1,6'sı çoğul

Geçen yıl doğum yapan kadınların yüzde 1,6'sı çoğul doğum gerçekleştirdi. Bu kişilerin yüzde 97,6'sı ikiz, yüzde 2,3'ü üçüz ve yüzde 0,1'i dördüz ve daha fazla bebek dünyaya getirdi.

Kadınların geçen yıl doğum yapma sayısı incelendiğinde, bunların yüzde 36,9'unun ilk, yüzde 32,1'inin ikinci, yüzde 18,3'ünün üçüncü, yüzde 12,6'sının ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.

Türkiye'de doğum yapan kadınların ortalama yaşı, 2017 yılında 28,7 iken geçen yıl 28,9 oldu. Diğer yandan ilk canlı doğumunu yapan kadınların ortalama yaşı 2017 yılında 26 iken geçen yıl 26,2 olarak kayıtlara geçti.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Nüfus Günü TÜİK

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