Dünya Otomotiv Konferansı İstanbul'da başladı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv sektörünün önde gelen isimleri ve lider firmalarını bir araya getiren Dünya Otomotiv Konferansı (WAC 2018), İstanbul'da başladı. Dünya Otomotiv Konferansı Direktörü Ersin Kara, bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinliğin açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferans ile öncelikle otomotiv sektöründeki global gelişmelerin Türkiye'deki oyuncularla paylaşılmasını hedeflediklerini bildirdi. Kara, "Şu anda etkinliğimize Japonya'dan ABD'ye, İngiltere'den Almanya'ya 30'un üzerinde ülkeden 60'tan fazla konuşmacı katılıyor. Bu konuşmacıların hepsinin kendi alanında uzmanlıkları, otomotiv sektörünün geleceğine dair çalışmaları ve planları var. Oluşturduğumuz bu platformda bu yenilikleri paylaşmak istiyoruz." diye konuştu. İki gün boyunca sunumlar, paneller, vaka ve takım çalışmaları gibi etkinliklerin gerçekleştirileceğini aktaran Kara, açık oturumlarda, uzman konuşmacıların deneyimlerini katılımcılarla paylaşacağını bildirdi. Kara, work shop etkinlikleriyle de 15'erli ve 20'şerli grupların bir araya gelerek karşılıklı etkileşim halinde olacağını söyledi.

Etkinliğin üreticilerden tedarikçilere sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdiğini belirten Kara, "Etkinlikten; ciddi iş birlikleri, bilgi ve deneyim paylaşımıyla çıkacağız. Stratejik anlamda da önemli bir organizasyon..." diye konuştu. Kara, etkinliğe, yerli ve yabancı 840 kişinin kayıt yaptırdığını, her geçen yıl daha fazla talep gördüklerini kaydetti. \ - "Son yıllarda otomotiv sektörü inanılmaz gelişti" Garanti Bankası Tüketici Finansmanı Direktörü Demet Yavuz da konferansta yaptığı konuşmada, müşterinin, her zaman öncelikleri arasında ilk sırada geldiğini, bankanın, müşteri isteklerini ve taleplerini online yönetebilmesi için akıllı bir sistemin bulunduğunu, müşteri şikayetlerini bazen otomatik çözebilecek sistem geliştirdiklerini anlattı. Yavuz, müşteri talep ve şikayetlerini çözmeye yönelik ürünleri onlardan aldıkları geri bildirimler üzerine geliştirdiklerini ifade ederek, müşterilerinin kendilerini "yenilikçi, hayatlarını kolaylaştıran banka" olarak tanımladığını söyledi.

Bankanın Türkiye'de gerçekleştirdiği ilklere değinen Yavuz, ilk internet şubesini kendilerinin kurduğunu, dünyada Facebook'tan destek kredisi alan ilk banka olduklarını anlattı. Tüm dokümanlar ve sözleşmelerin dijital olarak imzalanabildiğini bildiren Yavuz, bugün Türkiye'de yapılan her 4 dijital işlemden birinin Garanti Bankası'ndan geçtiğini, bankanın, mobil müşteri sayısının hızla arttığını ve Avrupa'da Facebook'un en fazla takip edilen finans kuruluşu olduğunu söyledi. Son yıllarda otomotiv sektörünün "inanılmaz" derecede geliştiğini ifade eden Yavuz, şunları kaydetti: "Sektörün bu gelişmesinin ardında, başka sektörlerle iş birliği yapması yatıyor. Bugün otomotiv finansmanının diğer finansmanlardan ayrılması, sektörün ve finans kuruluşlarının başarısı... 25 yıl önce showrooma 4-5 kez gider, sonra eşe dosta sorar, sonra tekrar showrooma gider, öyle araç alırdık. Sonra da bu aracın finansmanı için banka banka gezerdik. Şimdi Garanti Bankası olarak, şubelerden çıkıp yetkili satış bayileri ile iş birliği yaptık. Bugün Garanti'de hesabınız olsun olmasın iş birliği yaptığımız tüm yetkili satış merkezlerine gidip aracınızı Garanti Taşıt Kredisi kredisi ile alabilirsiniz. Hayalimiz, süreci uçtan uca dijitalleştirmek. Yani, müşterimiz evde otururken beğendiği aracı almak için başvurusunu yapsın, sözleşmesi dijital onaylansın ve pizza söylemiş gibi aracı kapısının önüne gelsin."

\ - "Elektrikli araçlar sistemin vazgeçilmezi haline geldi" Mercedes Benz Türk AŞ Bilişim Üst Yöneticisi Gökçe Bezmez ise şirket olarak dijital dünyada nereye odaklanmaları gerektiğine dair soruya cevapları CASE (connected-autonomous-shared-electrical) başlığı altında topladıklarını söyledi. Bağlantılı araçların önemine işaret eden Bezmez, müşterilerine, sadece güvenlik ve konfor sağlamak değil, aracın içinde geçirdikleri süreyi daha farklı değerlendirmelerini sağlamayı amaçladıklarını da kaydetti. Bezmez, "shared" başlığı altında paylaşılan araçlara önem verdiklerini, bu konunun gelirlerini artıracağını, artık yeni jenerasyonun araba sahibi olmak yerine esnek modeller üzerinde çalıştığını anlattı. Elektrikli araçların tüm sistemin vazgeçilmezi haline geldiğini vurgulayan Bezmez, Endüstri 4.0, nesneler ve araçlar arası bağlantı gibi kavramlara değindi. Bezmez, "Akıllı komponent aracımızı çok önemsiyoruz. Çünkü inanılmaz bir data kaynağı... Araçla ilgili, aracın sahibi ve bulunduğu çevreyle ilgili bilgi topluyor." dedi.