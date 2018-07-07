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Dünya Pamuk Araştırma Konferansı İzmir'de yapılacak

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

Dünya Pamuk Araştırma Konferansı İzmir'de yapılacak

İZMİR (AA) - Dünya Pamuk Araştırma Konferansı'nın 2020 yılında İzmir'de düzenleneceği bildirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, pamuk tüketiminde dünyada 4'üncü sırada yer alan Türkiye, Dünya Pamuk Araştırma Konferansı'nda dünya genelinden yaklaşık 400 uzmanı ağırlayacak.

Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi ve Uluslararası Pamuk Araştırmacıları Birliği'nin koordinatörlüğünü üstlendiği Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’na Ekonomi Bakanlığı evsahipliği yapacak, organizasyonu ise Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, konferans bünyesinde pamuk ile ilgili üretim araştırmaları, teknoloji transferi, elyaf kalitesi, pazarlama ve üretim ekonomisi gibi konuların işleneceğini ve dünyadaki yeni gelişmelerden Türk tekstil sektörlerinin anında haberdar olmasının mümkün olacağını kaydetti.

Konferansın Türkiye'de ilk defa gerçekleşeceğini aktaran Eskinazi, "Organizasyonu, Türk tekstil ve hazırgiyim sanayinin geldiği noktayı dünya genelinden gelen uzmanlara tanıtmak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. 2007 yılında İzmir’de düzenlediğimiz Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi Toplantısı'ndan edindiğimiz tecrübeyle bu organizasyonu başarıyla yerine getireceğimizden kuşkumuz yok." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Pamuk Araştırma Konferansı Ege İhracatçı Birlikleri pamuk

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