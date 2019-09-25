Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresinde müzakereler sürüyor

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen Dünya Posta Birliğinin (UPU) 3. Olağanüstü Kongresi'nin ilk iki günü hararetli tartışmalara sahne oldu.

Kongrenin ilk gününde 3 ana teklif çerçevesinde yürütülen görüşmelerde ABD tarafından gündeme getirilen ve ülkelerin alacağı varış gideri ücretini kendi tarifelerine göre belirleyebileceği "self deklarasyon" ilkesine dayanan B seçeneği üye ülkelerce oylanarak reddedildi.

Stratejik önemdeki Olağanüstü Kongre'nin ikinci gününde tartışmalar bir uzlaşı sağlamak üzere gündeme getirilen ve C seçeneği olarak adlandırılan model üzerinden devam ediyor.

UPU İdari Konsey ve Kongre Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir Birliğin gündemini oluşturan uluslararası ücretlendirme sistemine ilişkin üye ülkelerin görüşleri çerçevesinde, farklı bakış açılarıyla önemli tartışmalar yapıldığını anımsattı.

"Dünyayı saran büyük bir sektörün paydaşları olarak" 26 Eylül'e kadar sürecek toplantıda, gelecek fırsat ve tehditleri değerlendirerek ortak yol çizilmesi gerektiğini dile getiren Bozgeyik, e-ticaret sektörünün, posta ağının sürdürülebilirliği açısından vazgeçilemeyecek fırsatlar sunduğunu, aynı zamanda önemli tartışmalara da neden olduğunu kaydetti.

Bozgeyik, 144 ülkeden bini aşkın delegenin katıldığı kongrenin 145 yıllık UPU ve global düzeyde tek posta toprağı ilkesinin devamlılığı için stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, "Tüm üye ülkelerin ve sektörün yararına olacak şekilde adil çözüm sağlanabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Üç günlük kongre sürecinin sonunda ortak bir yol bulacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

