FİNANS

Dünya Posta Günü

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 16:29 | Son Güncelleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: - "Türkiye, posta sektöründeki engin tecrübe ve birikimiyle çağın getirdiği yeni şartlara uyum sağlayarak gelecekte de dünya posta sektöründe adından söz ettiren bir ülke olma iddiasını sürdürmektedir"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), Türkiye'nin, posta sektöründeki engin tecrübe ve birikimiyle çağın getirdiği yeni şartlara uyum sağlayarak gelecekte de dünya posta sektöründe adından söz ettiren bir ülke olma iddiasını sürdürdüğü belirtildi.

BTK'den "Dünya Posta Günü" dolayısıyla yayımlanan kutlama mesajında, Dünya Posta Birliğinin (UPU) 9 Ekim 1874'te İsviçre'nin Bern kentinde kurulduğu, "Bern Anlaşması" olarak isimlendirilen kurucu anlaşmanın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diğer 22 üyeyle imzalandığı anımsatıldı.

UPU'nun kuruluş tarihi olan 9 Ekim'in, 1969'da yapılan UPU kongresinde alınan kararla "Dünya Posta Günü" olarak kabul edildiği vurgulanan mesajda, bugünün dünya çapında kutlandığı kaydedildi.

Mesajda, UPU'nun kurucu üyesi olan ve 2016 UPU Kongresi'ne İstanbul'da ev sahipliği yapan Türkiye'nin, posta sektöründeki engin tecrübe ve birikimiyle çağın getirdiği yeni şartlara uyum sağlayarak, gelecekte de dünya posta sektöründe adından söz ettiren bir ülke olma iddiasını sürdürdüğüne yer verilerek, şöyle denildi:

"Gelişen teknolojilerin devreye girmesiyle posta sektörü de temelden değişmiş, insanların birbirlerine yazdıkları mektuplar nostaljik birer öge haline gelmiştir. Diğer taraftan kurumsal gönderiler canlılığını korumakta, ayrıca elektronik ticaretin gelişmesi ile sektör için yeni imkan ve fırsatlar ortaya çıkmaktadır.
Ülkemiz posta sektörü elektronik ticaretten finansal hizmetlere pek çok alanda gelişmekte ve dünyayla entegre olarak hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmaktadır.
Posta sektöründe faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar kamu, özel sektör ayrımı gözetmeksizin ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam etmektedir."

Mesajda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK'nin bu çalışmalarda sektörün destekçisi olmaya devam edeceği belirtilerek, bu vesileyle posta sektöründe faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılarının ve bilhassa postaların vatandaşlara ulaşmasında yoğun emek sarf eden postacıların Dünya Posta Günü kutlandı.

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BTK Dünya Posta Birliği Dünya Posta Günü

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