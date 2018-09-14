FİNANS

Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü: - "Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor" - "Prostat kanserinde, sağlıklı yaşama uyum sağlayarak ve tarama programlarına katılarak erken teşhisle yaşam süresi uzatılabiliyor"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü tarafından, prostat kanserinin, erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığı, sağlıklı yaşama uyum sağlayarak ve tarama programlarına katılarak erken teşhisle yaşam süresinin uzatılabildiği belirtildi.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü tarafından 15 Eylül Dünya Prostat Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığı, her yıl 100 bin erkeğin 39'unda prostat kanseri teşhis edildiği bildirildi.

Prostat hastalıklarının, ileri yaşlarda daha fazla görüldüğüne işaret edilen açıklamada, prostat bezinin iyi veya kötü huylu büyümesi ve prostat bezi iltihabının tüm dünyada sık karşılaşılan erkek sağlığı sorunları arasında bulunduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, kan ve idrar tahlilleri, fizik muayene ve bazı görüntüleme tetkikleri ile tanı konulan hastalığın tedavisinde, evresine göre çeşitli ilaç sınıflarının kullanılabildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Belirli durumlarda cerrahi tedavilerin de tercih edildiği hastalığın ayırıcı tanısında prostat kanseri, infeksiyonu gibi hastalıklar da göz ardı edilmemelidir.
Prostat bezini oluşturan hücrelerin kontrolsüz bölünmesi sonucu oluşan prostat kanseri zamanla prostatı terk edip başta kemikler olmak üzere başka organlara yayılabilmektedir. Nüfusun hızla yaşlanmasıyla birlikte iyi huylu prostat büyümesi ve özellikle prostat kanseri daha sık görülmektedir. Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan prostat kanseri ölüm sıralamasında akciğer kanserinin arkasından ikinci sırada gelmektedir. Dolayısıyla prostat kanseri yaşlanan nüfusta oldukça önemli bir sosyal ve medikal problem haline gelmektedir."

Prostat kanserinin kesin nedenlerinin bilinmediği belirtilen açıklamada, "Prostat kanserine sahip birinci derece akrabası olan kişilerin bu kansere yakalanma riski daha yüksektir. Beslenme alışkanlıkları da prostat kanseri riskini arttırabilmektedir.
Yavaş ve sinsi ilerleyen prostat kanserinin genellikle erken bir bulgusu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, prostat kanserinde erken teşhisin önemine işaret edilerek, sağlıklı yaşama uyum sağlayarak ve tarama programlarına katılarak erken teşhisle yaşam süresinin uzatılabildiği vurgulandı.

PARTNERİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesiİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesi
KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesiKidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi
İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdi İbrahim Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)

Temmuz ayı cari açık rakamları açıklandı

Temmuz ayı cari açık rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

Elazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisi

Elazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisi

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

İSO/Bahçıvan:Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir

İSO/Bahçıvan:Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.