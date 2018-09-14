Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü tarafından, prostat kanserinin, erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığı, sağlıklı yaşama uyum sağlayarak ve tarama programlarına katılarak erken teşhisle yaşam süresinin uzatılabildiği belirtildi.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü tarafından 15 Eylül Dünya Prostat Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığı, her yıl 100 bin erkeğin 39'unda prostat kanseri teşhis edildiği bildirildi.

Prostat hastalıklarının, ileri yaşlarda daha fazla görüldüğüne işaret edilen açıklamada, prostat bezinin iyi veya kötü huylu büyümesi ve prostat bezi iltihabının tüm dünyada sık karşılaşılan erkek sağlığı sorunları arasında bulunduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, kan ve idrar tahlilleri, fizik muayene ve bazı görüntüleme tetkikleri ile tanı konulan hastalığın tedavisinde, evresine göre çeşitli ilaç sınıflarının kullanılabildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Belirli durumlarda cerrahi tedavilerin de tercih edildiği hastalığın ayırıcı tanısında prostat kanseri, infeksiyonu gibi hastalıklar da göz ardı edilmemelidir.

Prostat bezini oluşturan hücrelerin kontrolsüz bölünmesi sonucu oluşan prostat kanseri zamanla prostatı terk edip başta kemikler olmak üzere başka organlara yayılabilmektedir. Nüfusun hızla yaşlanmasıyla birlikte iyi huylu prostat büyümesi ve özellikle prostat kanseri daha sık görülmektedir. Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan prostat kanseri ölüm sıralamasında akciğer kanserinin arkasından ikinci sırada gelmektedir. Dolayısıyla prostat kanseri yaşlanan nüfusta oldukça önemli bir sosyal ve medikal problem haline gelmektedir."