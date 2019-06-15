Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) Üst Yöneticisi Giles Dickson, iklim değişikliğiyle mücadelenin ülkelerin politik gündeminin ilk maddesi olduğunu ve öneminin arttığını belirterek, "2011-2016 yıllarında rüzgar enerjisi Avrupa'nın karbon emisyon azaltımına katkı sağladı. Yaklaşık 819 milyon ton karbondioksit salımı engellendi." ifadesini kullandı.

Dickson, 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, rüzgardan temiz enerji üretilmesi ve bunun sosyoekonomik faydalarına dikkati çekti.

Çevre kirliliği ve küresel ısınmayla mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının zorunlu olduğuna işaret eden Dickson, "Rüzgar enerjisi sektörü büyüyor ve yatırım maliyeti ucuzluyor, bunun yanında istihdama da katkı sağlıyor. Sadece Avrupa'da bu sektörde 300 bin kişi çalışıyor. Kıtada geçen yıl üretilen toplam elektriğin yüzde 14'ü rüzgar enerjisinden karşılandı. Ayrıca, 2011-2016 yıllarında rüzgar enerjisi Avrupa'nın karbon emisyon azaltımına katkı sağladı. Yaklaşık 819 milyon ton karbondioksit salımı engellendi." değerlendirmesinde bulundu.