Dünya Saati’nde ışıklar 1 saat kapatılacak

İstanbul, 19 Mart (DHA) - WWF-Türkiye’nin iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 2007 yılından beri gerçekleştirdiği “Dünya Saati” etkinliğine Türkiye’den Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, İstanbul Boğazı’ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok kurum da bir saatliğine ışıklarını kapatacak. Başakşehir Futbol Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü de etkinliğe destek verecek.

WWF’in, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için dünya kamuoyuna çağrıda bulunmak amacıyla 10 yıldır yürüttüğü küresel bir etkinlik olan “Dünya Saati”ne (Earth Hour) geçen yıl toplam yedi kıtadan, 135 ülke ve bölgeden iki milyar insanın katılmıştı.

Dünya Saat’inde, doğadaki kaybı tersine çevirmek için insan-doğa ilişkisinde yeni bir sayfa açmayı amaçlanıyor. Ülkemizde, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilecek “Dünya Saati 2019” etkinliği, bu yıl 6 Nisan Cumartesi günü, 20.30

