Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, standartların yeni bir çağa girerken bir kez daha kilit rol oynayacağını belirterek, "İş dünyası, üretimlerinin yeni teknolojilere uyum sağlayabilmesi için uluslararası standartlara ihtiyaç duyacak, bilgi ve inovasyonun küresel düzeyde yayılması standartlar sayesinde olacak." ifadesini kullandı.

Şahin, "14 Ekim Dünya Standartlar Günü" nedeniyle yayımladığı mesajında, standartların günlük yaşamın her alanında bulunan, hayatı kolaylaştırmak, sosyal, ekonomik, kültürel ve benzeri alanlarda belirli bir düzen tesis etmek amacıyla oluşturulan kurallar olduğunu bildirdi.

Ürünlerle ilgili standartların çok eski tarihlere dayandığına dikkati çeken Şahin, ilk ortaya çıkan ürünlerle ilgili standartların ölçüm standartları olduğunu, bu standartların mal ve hizmet alışverişinde bulunan tarafların ilişkilerde haksızlığa yol açmamaları için fiziksel ölçüm temelinde yayınlandığını hatırlattı.

Şahin, standardizasyon faaliyetlerinin önemine ve faydalarına dikkat çekmek üzere her yıl 14 Ekim'de "Dünya Standartlar Günü"nün kutlandığına işaret ederek, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) bugüne özel yayınladıkları ortak mesajın bu yılki temasının "Uluslararası Standartlar ve Dördüncü Sanayi Devrimi" olduğunu ifade etti.