FİNANS

Dünya Standartlar Günü

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 10:19 | Son Güncelleme

TSE Başkanı Adem Şahin: - "Standartlar yeni bir çağa girerken bir kez daha kilit rol oynayacak" - "İş dünyası, üretimlerinin yeni teknolojilere uyum sağlayabilmesi için uluslararası standartlara ihtiyaç duyacak, bilgi ve inovasyonun küresel düzeyde yayılması standartlar sayesinde olacak"

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, standartların yeni bir çağa girerken bir kez daha kilit rol oynayacağını belirterek, "İş dünyası, üretimlerinin yeni teknolojilere uyum sağlayabilmesi için uluslararası standartlara ihtiyaç duyacak, bilgi ve inovasyonun küresel düzeyde yayılması standartlar sayesinde olacak." ifadesini kullandı.

Şahin, "14 Ekim Dünya Standartlar Günü" nedeniyle yayımladığı mesajında, standartların günlük yaşamın her alanında bulunan, hayatı kolaylaştırmak, sosyal, ekonomik, kültürel ve benzeri alanlarda belirli bir düzen tesis etmek amacıyla oluşturulan kurallar olduğunu bildirdi.

Ürünlerle ilgili standartların çok eski tarihlere dayandığına dikkati çeken Şahin, ilk ortaya çıkan ürünlerle ilgili standartların ölçüm standartları olduğunu, bu standartların mal ve hizmet alışverişinde bulunan tarafların ilişkilerde haksızlığa yol açmamaları için fiziksel ölçüm temelinde yayınlandığını hatırlattı.

Şahin, standardizasyon faaliyetlerinin önemine ve faydalarına dikkat çekmek üzere her yıl 14 Ekim'de "Dünya Standartlar Günü"nün kutlandığına işaret ederek, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) bugüne özel yayınladıkları ortak mesajın bu yılki temasının "Uluslararası Standartlar ve Dördüncü Sanayi Devrimi" olduğunu ifade etti.

Dördüncü Sanayi Devrimi ile akıllı makineler, 3D yazıcılar, nesnelerin interneti ve bulut bilişim gibi olgulardan bahsedildiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Dördüncü Sanayi Devrimi'nin hayata geçebilmesi için büyük bir dönüşüm gerekmektedir. Bu dönüşüm için gerek şirketler gerekse de ülkeler inisiyatif almak zorundalar. Bu süreç alt yapı gerekliliğinin yanında oldukça ciddi bir teknolojik dönüşümü de zorunlu kılmaktadır. Sanayi Devrimi ile birlikte ekonomik ve sosyal bir dönüşüm yaşanması da beklenmekte olup yeni alanlar ve iş yapma şekilleri ortaya çıkacaktır."

Şahin, standartların yeni bir çağa girerken bir kez daha kilit rol oynayacağını belirterek, "İş dünyası, üretimlerinin yeni teknolojilere uyum sağlayabilmesi için uluslararası standartlara ihtiyaç duyacak, bilgi ve inovasyonun küresel düzeyde yayılması standartlar sayesinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Firmalar, sanayici ve iş adamların bu yeni döneme ayak uydurabilmeleri ve küresel rekabette geride kalmamaları için ilgili teknik dokümanların ve standartların oluşturulmasında TSE'nin öncülüğüne ihtiyaç duyacağına dikkati çeken Şahin, ilgili teknik düzenlemeler ve standartları teknik kurul gibi platformlarda sanayici ve iş adamlarıyla birlikte yapacaklarını, Dördüncü Sanayi Devrimi'ne yönelik standardizasyon ve uygunluk değerlendirme altyapısını birlikte oluşturacaklarını bildirdi.

Şahin, 16 Ekim'de 64'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak TSE'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'de standardizasyonun ülke için taşıdığı önemi anlatmaya, bu konuda tüm kesimlerin bilinçlenmesine yönelik toplantı, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye'nin standardizasyon alanında dünya devleriyle aynı kulvarda olması gerektiği açıktır. TSE, bu bilinçle standardizasyon çalışmalarına devam etmektedir." ifadesini kullandı.

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TSE Başkanı Adem Şahin Türk Standardları Enstitüsü (TSE)

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