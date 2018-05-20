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Dünya Süt Günü

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

ASÜD Başkanı Harun Çallı: - "Ülkemiz, çocukluk dönemi beslenme bozuklukları, iyot yetersizliği hastalıkları, raşitizm, beslenme yetersizliğine bağlı anemi ve obezite gibi konularda risk altındadır Bu nedenle okul çağındaki çocuklara süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlığının kazandırılması bu olumsuzlukların giderilmesinde ve hedeflere ulaşılmasında önemli bir rol oynayacaktır" - "Kaynağı belli olmayan, nerede, ne şekilde üretildiğini bilmediğimiz ürünlerin tüketiciye ulaşması, toplum sağlığı açısından risk oluşturuyor"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, Türkiye'nin, çocukluk dönemi beslenme bozuklukları, iyot yetersizliği hastalıkları, raşitizm, beslenme yetersizliğine bağlı anemi ve obezite gibi konularda risk altında olduğunu belirterek, okul çağındaki çocuklara süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlığının kazandırılmasının bu olumsuzlukların giderilmesinde ve hedeflere ulaşılmasında önemli bir rol oynayacağını bildirdi.

Çallı, 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenmede süt ve süt ürünlerine mutlaka yer verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çocukların gazlı içecek sektörünün pençesinde olduğuna işaret eden Çallı, ebeveynlerin ramazanda sofralarda başta ayran olmak üzere yoğurt, peynir, süt tatlıları gibi daha fazla süt ürünlerine yer açarak çocuklara örnek olmasını istedi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine ve Türkiye'deki nüfus ve sağlık araştırmalarının sonuçlarına bakıldığında obezite ve kronik hastalıklar kadar bodurluğun da nesilleri bekleyen önemli bir tehlike olduğunun görüldüğünü belirten Çallı, "Ülkemiz, çocukluk dönemi beslenme bozuklukları, iyot yetersizliği hastalıkları, kronik malnütrisyon, raşitizm, beslenme yetersizliğine bağlı anemi ve obezite gibi konularda risk altındadır. Bu nedenle okul çağındaki çocuklara süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlığının kazandırılması, bu olumsuzlukların giderilmesinde ve hedeflere ulaşılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Okul Sütü Projesi bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Projenin sağlıklı bir gelecek için önemine inanıyor ve programın gelecekte her iki döneme genişletilerek uygulanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Çiğ sütün kalitesini sorgulayın"

Çallı, sokakta satılan sütler konusunda uyarıda bulunarak şunları kaydetti:

"Ambalajlı ürünleri tercih edin. Sokak sütü veya marketlerdeki 'sütmatik' cihazlarından çiğ süt alanların bunları biliyor ve sorguluyor olması gerekir. Doğallık ve sadelik amacıyla yapılan iyi niyetli bir tercih, beslenme ve sağlık bağlamında ciddi tehlikelere yol açabilir. Birçok hayvan hastalığı süt yoluyla insanlara geçebilmektedir. Vatandaş, sadece sütçüsüne güven duyarak satın aldığı çiğ sütteki bakteri sayısını, hastalık etmeni bakteri olup olmadığını, ne zaman sağıldığını, hastalıklı hayvandan mı yoksa sağlıklı hayvandan mı sağıldığını bilemez. Kaynağı belli olmayan, nerede, ne şekilde üretildiğini bilmediğimiz ürünlerin tüketiciye ulaşması, toplum sağlığı açısından risk oluşturuyor. Sanayide işlenen ürünler her zaman denetim ve kontrol altında. Buna müdahale etme imkanımız var ama kayıt dışı bir ürünün ne kadar sağlıklı olduğu her zaman kuşkuludur. "

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Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği ASÜD Harun Çallı

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