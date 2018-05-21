Kayıt dışı olarak pazarlanan sütün toplam üretimin yüzde 56’sına karşılık geldiğini ifade eden Artık, "Süt üretimimiz son 5 yılda yüzde 14, son 10 yılda ise yaklaşık yüzde 70 arttı. Dünyanın toplam süt üretimi 826 milyon ton. Türkiye 20,7 milyon ton süt üretimiyle dünyanın en büyük 8’inci ve Avrupa’nın en büyük süt üreticisi konumunda." diye konuştu.

Prof. Dr. Artık, İstinye Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Sağlıklı Adımlar Kulübü'nün 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla üniversitenin konferans salonunda düzenlediği "Süt İçelim Harekete Geçelim" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye’de geçen yıl üretilen 20,7 milyon ton sütün 9,1 milyon tonunun sanayide işlendiğini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, "İsrail'de 54 kilogram süt tüketiliyor. Asya'da ortalama 33 kilogram süt tüketiliyor. Avrupa’nın genel ortalaması yaklaşık 60 kilogram. Kanada'da ortalama 57 kilogram süt tüketiyorlar. Ülkemizde 36 kilogram içme sütü tüketiyoruz. Her zaman ‘çocuklar süt içsin’ denilir. Sütü sadece çocuklar değil, herkes içmeli." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile üyelik görüşmelerinde kendisinin de hazır bulunduğunu aktaran Artık, "Bizi AB’ye alırlar, almazlar, önemli değil ama biz mevzuatımızı AB’ye uyumlaştırdığımız sürece bizim gıda kalitemiz artar. AB üyesi değiliz ama AB mevzuatını o kadar iyi anladık ki bir projeyle başvurduk AB’ye... AB üyelerinden gelen kişilerin kontrolünde AB’ye süt ihracat projesi yaptık." ifadelerini kullandı.

Sütte görülen mikroorganizma sayısı ne kadar azalırsa kalitenin o kadar artacağını belirten Artık, "AB ile uyum çalışmaları kapsamında çeşitli çalışmalar yaptık. Bir mililitre sütte 5 milyon adet mikroorganizma varken çalışmaların sonucunda 100 bin adede geriledi." dedi.

- "Türkiye’de kişi başına düşen süt ve süt mamulü tüketimi 231 kilogram "

Prof. Dr. Nevzat Artık, dünyada sütle ilgili genel kıyaslamaların içme sütü üzerinden yapıldığını ifade ederek, "İsrail’de 54 kilogram süt tüketiliyor. Asya’da ortalama 33 kilogram süt tüketiliyor. Avrupa’nın genel ortalaması yaklaşık 60 kilogram. Kanada’da ortalama 57 kilogram süt tüketiyorlar. Ülkemizde 36 kilogram içme sütü tüketiyoruz. Her zaman ‘çocuklar süt içsin’ denilir. Sütü sadece çocuklar değil, herkes içmeli." şeklinde konuştu.