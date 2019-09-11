FİNANS

Dünya süt sektörü temsilcileri Türkiye'de buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da 23-26 Eylül'de düzenlenecek IDF Dünya Süt Zirvesi, üreticilerden tedarikçilere, kamu temsilcilerinden bilim insanlarına kadar çeşitli kesimleri bir araya getirecek - Ulusal Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca: - "Süt sektöründeki mevcut durumun tespitiyle sorunların çözümünün tartışıldığı bir platform olması açısından bu zirve son derece önemli" - "Türkiye'nin süt ve süt ürünleri sektöründeki gelişimini dünyaya tanıtma fırsatı olacak"

MUSTAFA ÇALKAYA - Uluslararası Sütçülük Federasyonunun (IDF) her yıl farklı bir ülkede düzenlediği "Dünya Süt Zirvesi" bu yıl 23-26 Eylül'de Türkiye'de gerçekleştirilerek, üreticilerden tedarikçilere, kamu temsilcilerinden bilim insanlarına kadar çeşitli kesimleri buluşturacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ve Ulusal Süt Konseyinin ev sahipliğinde, "Yaşam İçin Süt" temasıyla İstanbul'da yapılacak zirve, süt ve sütçülük sektörünün rotasının çizilmesi bakımından önem taşıyor. 23-26 Eylül'deki organizasyona dünyanın dört bir yanından süt sanayicilerinin üst yöneticileri, süt üreticileri, tedarikçiler, kamu temsilcileri ve seçkin bilim insanları katılacak.

Zirvede, 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun sürdürülebilir bir şekilde beslenmesine nasıl katkı sağlanabileceği ele alınacak. Geçen yıl Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin bu yılki İstanbul toplantılarına 2 binden fazla katılımcının gelmesi bekleniyor.

- "Türkiye'deki sektörün gelişimi de anlatılacak"

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca, AA muhabirine, zirvede dünya sütçülüğünün yol haritasının çizileceğini söyledi.

Zirvenin komite başkanlığı görevini üstlenen Karaca, organizasyonla Türkiye süt sektörünün de dünyaya tanıtılacağını bildirdi. Karaca, "Yenilikçi çözümler ve politikalar geliştirmek için süt sektörünün paydaşları olan üreticiler, özel sektör ve diğer ortaklarıyla çalışmaya ihtiyaç var. Süt sektöründeki mevcut durumun tespitiyle sorunların çözümünün tartışıldığı bir platform olması açısından bu zirve son derece önemli. Ayrıca bu zirvede, sektörle ilgili akademik çalışmalar ve değerlendirmeler yapılacak. Bu bağlamda zirvede elde edilen sonuçların sanayiye katkılar sağlayacağı düşünüldüğünde kongrenin önemi ortaya çıkıyor." dedi.

Türkiye'nin süt üretimi ve tüketimi potansiyelinin dünyanın dikkatini çektiğini belirten Karaca, zirvenin, ülkedeki süt ve süt ürünleri alanındaki gelişimin tanıtılması bakımından önemli olduğunu dile getirdi.

- "Süt üreticileri dünya çiftçileriyle bir araya gelecek"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı da organizasyonun önemine dikkati çekerek, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın başlattığı girişimlerin neticelerini bugünlerde görüyor olmak heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Türk çiftçisinin gücünü dünyaya tanıtmak istediklerini vurgulayan Çallı, zirve sayesinde ülkenin süt üreticilerinin dünya çiftçileriyle bir masa etrafında oturarak ihracat fırsatları yakalayacağını kaydetti. Çallı, "IDF üyeliği ve zirvenin ülkemizde yapılmasının getirdiği avantajla dünya süt sektörünün yönlendirilmesinde başrol oyuncularından biri olacağımıza inanıyorum. Bu nedenle ülkemizin kalabalık bir şekilde temsil edilmesi için süt değer zincirindeki tüm paydaşlarımızın desteğini önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sürdürülebilir kalkınma hedefleri bakımından da önemli"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, zirvede sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde süt sektörünün rolünün de ele alınacağını söyledi. Tezel, "Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır." dedi.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin, kapsayıcı bir gündem olduğuna dikkati çeken Tezel, bu hedeflerin aynı zamanda SETBİR'in misyon ve vizyonuna da paralel olduğunu, bu yüzden zirveyi daha da önemsediklerini kaydetti.

PARTNERBu şehirleri bir de Eylül ayında görünBu şehirleri bir de Eylül ayında görün
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Araştırma-Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyorAraştırma-Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Süt Zirvesi Harun Çallı IDF Sabit Karaca SETBİR süt Tarık Tezel Ulusal Süt Konseyi

En Çok Okunan Haberler

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Hibrit şov! İşte geleceğin otomobilleri

Hibrit şov! İşte geleceğin otomobilleri

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Perakende devi rakibini satın mı alıyor?

Perakende devi rakibini satın mı alıyor?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parex'i satın alan Sika Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını artıracak

Parex'i satın alan Sika Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını artıracak

Yabancı emekliler, otelde tatil yerine konut alıyor

Yabancı emekliler, otelde tatil yerine konut alıyor

İhracat birim değer endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 düştü

İhracat birim değer endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 düştü

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Araştırma-Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor

Araştırma-Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor

Arap iş adamlarından İstanbul'a emlak çıkarması

Arap iş adamlarından İstanbul'a emlak çıkarması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.