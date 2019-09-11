Dünya süt sektörü temsilcileri Türkiye'de buluşacak

MUSTAFA ÇALKAYA - Uluslararası Sütçülük Federasyonunun (IDF) her yıl farklı bir ülkede düzenlediği "Dünya Süt Zirvesi" bu yıl 23-26 Eylül'de Türkiye'de gerçekleştirilerek, üreticilerden tedarikçilere, kamu temsilcilerinden bilim insanlarına kadar çeşitli kesimleri buluşturacak. Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ve Ulusal Süt Konseyinin ev sahipliğinde, "Yaşam İçin Süt" temasıyla İstanbul'da yapılacak zirve, süt ve sütçülük sektörünün rotasının çizilmesi bakımından önem taşıyor. 23-26 Eylül'deki organizasyona dünyanın dört bir yanından süt sanayicilerinin üst yöneticileri, süt üreticileri, tedarikçiler, kamu temsilcileri ve seçkin bilim insanları katılacak. Zirvede, 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun sürdürülebilir bir şekilde beslenmesine nasıl katkı sağlanabileceği ele alınacak. Geçen yıl Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin bu yılki İstanbul toplantılarına 2 binden fazla katılımcının gelmesi bekleniyor. - "Türkiye'deki sektörün gelişimi de anlatılacak" Ulusal Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca, AA muhabirine, zirvede dünya sütçülüğünün yol haritasının çizileceğini söyledi.

Zirvenin komite başkanlığı görevini üstlenen Karaca, organizasyonla Türkiye süt sektörünün de dünyaya tanıtılacağını bildirdi. Karaca, "Yenilikçi çözümler ve politikalar geliştirmek için süt sektörünün paydaşları olan üreticiler, özel sektör ve diğer ortaklarıyla çalışmaya ihtiyaç var. Süt sektöründeki mevcut durumun tespitiyle sorunların çözümünün tartışıldığı bir platform olması açısından bu zirve son derece önemli. Ayrıca bu zirvede, sektörle ilgili akademik çalışmalar ve değerlendirmeler yapılacak. Bu bağlamda zirvede elde edilen sonuçların sanayiye katkılar sağlayacağı düşünüldüğünde kongrenin önemi ortaya çıkıyor." dedi. Türkiye'nin süt üretimi ve tüketimi potansiyelinin dünyanın dikkatini çektiğini belirten Karaca, zirvenin, ülkedeki süt ve süt ürünleri alanındaki gelişimin tanıtılması bakımından önemli olduğunu dile getirdi. - "Süt üreticileri dünya çiftçileriyle bir araya gelecek" Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı da organizasyonun önemine dikkati çekerek, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın başlattığı girişimlerin neticelerini bugünlerde görüyor olmak heyecan verici." ifadelerini kullandı.