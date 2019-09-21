Dünya Süt Zirvesi'ne doğru

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), Uluslararası Sütçülük Federasyonunca (IDF) 23-26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Dünya Süt Zirvesi'ne katılmaya hazırlanıyor.

Zirvenin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Süt Sektörünün Rolü Nasıl Maksimize Edilebilir?" başlıklı oturumunda konuşacak olan SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, bu hedeflerin gelecek nesiller için daha da iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

SETBİR'den yapılan açıklamaya göre, IDF'nin düzenlediği Dünya Süt Zirvesi, 23 Eylül Pazartesi İstanbul'da başlayacak ve 4 gün sürecek.

"Hayat İçin Süt" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede gıda güvenliği, sürdürülebilir çiftlik yönetimi ve ortam, beslenme, sütçülük politikaları ve ekonomisi, sütçülüğün ekonomik ve tarımsal kalkınmaya katkıları ele alınacak.

Tezel, zirveye SETBİR'in yönetim kurulu üyeleriyle katılacak. Zirvenin 3'üncü günü, başkanlığını IDF Başkanı Judith Bryans'ın, kolaylaştırıcılığını IDF Genel Sekreteri Caroline Emond'un üstleneceği, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Süt Sektörünün Rolü Nasıl Maksimize Edilebilir?" başlıklı oturumda konuşması öngörülen Tezel, söz konusu hedeflerin önemini anlatacak.