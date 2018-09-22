Dünya telekomünikasyon devlerine Türk kilidi

İSTANBUL (AA) - Telekomdan savunma sanayine, iş makinelerinden ameliyathanelere kadar geniş bir yelpazede güvenlik kilitleri üreten Mesan Kilit, Amerikan telekomünikasyon şirketi AT&T ve İngiliz telekomünikasyon şirketi British Telekom'un yanı sıra Almanya ve Çin'de de şirketlere üretim yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş bir yelpazede endüstriyel kilit üreten ve 90’ın üzerinde ülkeye ihracat yapan Mesan Kilit, 2019'u "yatırım yılı" olarak ilan etti.

Cirosunun yüzde 65'i ihracat olan şirket, yeni yatırımlarıyla dünyada önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Bu kapsamda dünyaca ünlü şirketlerle iş birliğine gidecek olan Mesan, Amerikan telekomünikasyon şirketi AT&T ve İngiliz telekomünikasyon şirketi British Telekom'un yanı sıra Almanya ve Çin'de de dev şirketlere üretim yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, yeni yatırımlara değinirken, ilk yatırımın otomatik zamak yükleme sisteminde gerçekleşeceğini belirterek, "Sistem, ana ham maddemiz olan zamakları otomatik olarak yüklememizi sağlayacak. Bu proje sayesinde insan müdahalesine ihtiyaç duyulmadan yüklemeler gerçekleştirilecek. Bu sistem, verimliliği yüzde 20 arttıracak." ifadelerini kullandı.