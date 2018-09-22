FİNANS

Dünya telekomünikasyon devlerine Türk kilidi

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 13:02 | Son Güncelleme

Mesan Kilit, AT&T ve British Telekom'un yanı sıra Almanya ve Çin'de de şirketlere üretim yapacak

İSTANBUL (AA) - Telekomdan savunma sanayine, iş makinelerinden ameliyathanelere kadar geniş bir yelpazede güvenlik kilitleri üreten Mesan Kilit, Amerikan telekomünikasyon şirketi AT&T ve İngiliz telekomünikasyon şirketi British Telekom'un yanı sıra Almanya ve Çin'de de şirketlere üretim yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş bir yelpazede endüstriyel kilit üreten ve 90’ın üzerinde ülkeye ihracat yapan Mesan Kilit, 2019'u "yatırım yılı" olarak ilan etti.

Cirosunun yüzde 65'i ihracat olan şirket, yeni yatırımlarıyla dünyada önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Bu kapsamda dünyaca ünlü şirketlerle iş birliğine gidecek olan Mesan, Amerikan telekomünikasyon şirketi AT&T ve İngiliz telekomünikasyon şirketi British Telekom'un yanı sıra Almanya ve Çin'de de dev şirketlere üretim yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, yeni yatırımlara değinirken, ilk yatırımın otomatik zamak yükleme sisteminde gerçekleşeceğini belirterek, "Sistem, ana ham maddemiz olan zamakları otomatik olarak yüklememizi sağlayacak. Bu proje sayesinde insan müdahalesine ihtiyaç duyulmadan yüklemeler gerçekleştirilecek. Bu sistem, verimliliği yüzde 20 arttıracak." ifadelerini kullandı.

İkinci yatırımın boyama tesisi olacağını bildiren Mertöz, ikinci boyama tesisini kuracaklarını, tesisin yaklaşık 600 bin avroluk bir yatırım olacağını kaydetti. Mertöz, "İhracat için ekstra kapasitemiz olacak. Kendi sektörümüzde ülkemizde birinci olacağız. Avrupa’da bir tane var. Dünyada ise sektörümüzde bu boyama sistemine sahip ikinci şirket olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplamda 5 milyon avroluk yatırım yapacaklarını bildiren Mertöz, 2018'in kendileri için "Amerika ve Çin yılı" olduğunu, Amerika ve Çin’de önemli projelere dahil olduklarını aktardı. Amerikan telekomünikasyon şirketinin baz istasyonlarındaki yükseltici işini aldıklarını belirten Mertöz, şunları kaydetti:

"Uluslararası alanda çok ciddi projeler gerçekleştiriyoruz. Baz istasyonlarındaki yükseltici kutularının aksesuarlarını biz üreteceğiz. Şimdiye kadar 200-250 bin adet arasında aksesuar gönderdik. Önümüzdeki yıl satılan aksesuarların değerinin 1 milyon doları geçeceğini tahmin ediyoruz. İngiliz telekomünikasyon şirketi British Telekom’un da dolaplarının kilitleme sistemi aksesuarlarının üretimi işini aldık."

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Anahtar Kelimeler:
AT&T British Telekom Mesan Kilit

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