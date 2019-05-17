Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü etkinliği

ITU'nun 5G yol haritasına göre 2016 yılında standartlaştırma çalışmalarına başladığını ve bu çalışmaların 2020'de tamamlanmasının öngörüldüğünü dile getiren Sayan, 5G teknolojisi alanındaki çalışmalara katılan ülkelerin kendi standartlarını dünya standardı olarak kabul ettirmek için yoğun çaba sarf ettiğini, Türkiye'nin de standartlarının kabul edilmesi için BTK tarafından tüm yerli paydaşların desteklediğini bildirdi.

Telekomünikasyon alanında standartlar geliştiren, küresel boyuttaki tek standardizasyon kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU), Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü'nün 50. yıl dönümünde özellikle gelişmekte olan ülkelerin standardizasyon temasına odaklandığını belirten Sayan, Birliğin standart belirleme faaliyetlerinde daha etkin rol almalarını teşvik etmeyi hedeflediğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasını istiyoruz, bu bizim sloganımız. Tüm çalışmalarımızı bu yönde yapacağız." dedi.

Sayan, "ITU'nun bu anlamda standartları belirlemesi gerekiyor. Örneğin son günlerde WhatsApp'taki güvenlik açığıyla alakalı haberler ulusal ve uluslararası basında yer aldı. Bu haberlere göre, bir yazılım firmasının WhatsApp'taki güvenlik açığından faydalanarak kişilerin mobil cihazlarına sızmak suretiyle tüm verilerine erişim sağladığını öğrendik. Benim verim nerede, bu vesileyle hangi verilere ulaştınız? İşte biz burada sesimizi yükseltmeye, bunları sormaya devam edeceğiz. Biz bununla ilgili tüm başvurularımızı yapıyoruz. Biz bu noktada WhatsApp yetkililerinden de bilgi istedik." diye konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların da mağduriyetine sebebiyet verebilecek bu tip güvenlik açıkları konusunda WhatsApp yetkililerinden bilgi ve açıklama talep ettiklerini yineleyen Sayan, "Bu resmen insanların mahremiyetinin küresel firmalar tarafından nasıl ayaklar altına alındığının bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Sayan, yerli mesajlaşma uygulamalarının artmasını önemsediklerini vurgulayarak, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere vatandaşların, yurt dışı kaynaklı ve güvenlik zafiyetleri oluşturduğu artık tescillenen uygulamalar yerine yerli ve milli haberleşme uygulamalarını tercih etmelerinin artık mecburiyet olduğunu söyledi.