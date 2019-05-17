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Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü etkinliği

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 14:33 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasını istiyoruz, bu bizim sloganımız. Tüm çalışmalarımızı bu yönde yapacağız" - "(WhatsApp'taki güvenlik açığı) Bu resmen insanların mahremiyetinin küresel firmalar tarafından nasıl ayaklar altına alındığının bir göstergesidir" - BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu: - "5G'ye mümkün olan en yüksek oranda yerli ve milli imkanlarla geçmek için çalışıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasını istiyoruz, bu bizim sloganımız. Tüm çalışmalarımızı bu yönde yapacağız." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) "Standardizasyon Uçurumunun Kapatılması" temasıyla düzenlenen Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü etkinliğinde konuştu.

Telekomünikasyon alanında standartlar geliştiren, küresel boyuttaki tek standardizasyon kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU), Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü'nün 50. yıl dönümünde özellikle gelişmekte olan ülkelerin standardizasyon temasına odaklandığını belirten Sayan, Birliğin standart belirleme faaliyetlerinde daha etkin rol almalarını teşvik etmeyi hedeflediğini söyledi.

ITU'nun 5G yol haritasına göre 2016 yılında standartlaştırma çalışmalarına başladığını ve bu çalışmaların 2020'de tamamlanmasının öngörüldüğünü dile getiren Sayan, 5G teknolojisi alanındaki çalışmalara katılan ülkelerin kendi standartlarını dünya standardı olarak kabul ettirmek için yoğun çaba sarf ettiğini, Türkiye'nin de standartlarının kabul edilmesi için BTK tarafından tüm yerli paydaşların desteklediğini bildirdi.

Sayan, "ITU'nun bu anlamda standartları belirlemesi gerekiyor. Örneğin son günlerde WhatsApp'taki güvenlik açığıyla alakalı haberler ulusal ve uluslararası basında yer aldı. Bu haberlere göre, bir yazılım firmasının WhatsApp'taki güvenlik açığından faydalanarak kişilerin mobil cihazlarına sızmak suretiyle tüm verilerine erişim sağladığını öğrendik. Benim verim nerede, bu vesileyle hangi verilere ulaştınız? İşte biz burada sesimizi yükseltmeye, bunları sormaya devam edeceğiz. Biz bununla ilgili tüm başvurularımızı yapıyoruz. Biz bu noktada WhatsApp yetkililerinden de bilgi istedik." diye konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların da mağduriyetine sebebiyet verebilecek bu tip güvenlik açıkları konusunda WhatsApp yetkililerinden bilgi ve açıklama talep ettiklerini yineleyen Sayan, "Bu resmen insanların mahremiyetinin küresel firmalar tarafından nasıl ayaklar altına alındığının bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Sayan, yerli mesajlaşma uygulamalarının artmasını önemsediklerini vurgulayarak, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere vatandaşların, yurt dışı kaynaklı ve güvenlik zafiyetleri oluşturduğu artık tescillenen uygulamalar yerine yerli ve milli haberleşme uygulamalarını tercih etmelerinin artık mecburiyet olduğunu söyledi.

- "5G için işletmecilere azami yerlilik kriteri getirdik"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da bu programın düzenlenmesinin, dünyada adaletsiz bir şekilde dağılan dijital imkanların varlığına dikkati çekmek açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ülkeler arasındaki bu farklılığın aşılması için Türkiye'nin de aktif kurucu üyesi olduğu ITU şemsiyesi altında önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Karagözoğlu, bu çalışmaların, ülkelerin bilgi toplumuna dönüşümü açısından fırsat teşkil ettiğini dile getirdi.

BTK'nin çalışmalarına değinen Karagözoğlu, kurum olarak 5G'ye mümkün olan en yüksek oranda yerli ve mili imkanlarla geçmek için çalıştıklarını ve bunun için işletmecilerine yüzde 45 yerli ve milli imkanları kullanmaları gibi birtakım kriterler getirdiklerini söyledi.

5G'nin ilk sinyallerinin dünya ile birlikte Türkiye'de verildiğini ifade eden Karagözoğlu, "Bizler bunun haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

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