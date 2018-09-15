FİNANS

Dünya Temizlik Günü'nde Toyota'dan örnek davranış

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Marmaris-İçmeler etabından sonra Toyota ekibi çöpleri topladı

İSTANBUL (AA) - Toyota yarış takımı Toyota GAZOO Racing ekibi ve Toyota Türkiye çalışanları, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde çöp topladı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota yarış takımı Toyota GAZOO Racing ekibi ve ekibe Dünya Ralli Şampiyonası’nda destek veren Toyota Türkiye çalışanları, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde Marmaris-İçmeler etabı sonrası çöp topladı.

Marmaris Belediyesi ile yapılan iş birliği kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ile Dünya Ralli Şampiyonası’na katılan Toyota Takımı’nın bu örnek davranışı büyük takdir toplarken, çevrede bulunan izleyiciler de çöp toplayanlara katıldı.

Aralarında Japonların da bulunduğu Toyota takımının üyeleri, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren çocuklara verilmeye başlandığını ve bunun tüm hayatları boyunca sürdüğünü belirttiler.

Rusya’da yapılan Dünya Futbol Şampiyonası’nda Japonya takımının oyuncularının soyunma odalarını, Japon seyircilerin de tribünleri maçların bitiminde temizlediğini aktaran ekip üyeleri, "Dünya hepimizin ortak yaşam alanı ve temiz tutmalıyız. Japonya’da 'gittiğiniz yeri nasıl bulduysanız ayrılırken de öyle bırakın' denir. Biz de hem 15 Eylül Temizlik Günü’ne destek veriyoruz hem de gittiğimiz yerden ayrılırken orayı aynı şekilde bırakıyoruz." ifadelerini kullandılar.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Temizlik Günü toyota Toyota GAZOO Racing

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