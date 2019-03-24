FİNANS

"Dünya, Türk domatesinden vazgeçemiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 24.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

SERA-BİR Başkanı Müslüm Yanmaz: - "Türkiye'de yaklaşık 12 milyon ton domates üretiyoruz. Bunun yaklaşık 3,5 milyon tonu seradan çıkıyor" - "Teknolojiyi kullanıyoruz, tüm akıllı sistemleri yapıyoruz. İyi tarım uygulamalarını uyguluyoruz, o yüzden domatesimiz dünyadan talep görüyor" - "Rusya başta olmak üzere, Romanya'dan Bulgaristan'a, Almanya'dan İsviçre'ye kadar domateslerimiz gidiyor. Rusya'dan sonra en büyük pazarımız AB ülkeleri içinde Almanya. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşların özellikle bizim ürünlerimizi tercih ediyor olması orada ürüne olan talebi de artırıyor. Türk domatesine çok ciddi talep var aslında ve dünya, Türk domatesinden vazgeçemiyor"

HALİL FİDAN - Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, birçok ülkenin Türk domatesine ilgi duyduğunu belirterek, "Türkiye'de yaklaşık 12 milyon ton domates üretiyoruz. Bunun yaklaşık 3,5 milyon tonu seradan çıkıyor." dedi.

Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli tarım ürünleri ihracatının başında domatesin geldiğini ifade ederek, bu anlamda seracılığın gelişmesinin önemine değindi.

Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen domates ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek yaklaşık 100 milyon dolara yükseldiğini belirten Yanmaz, geçen yıl 53 ülkeye 292 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

SERA-BİR Başkanı Yanmaz, domates ihracatında en büyük pazarın Rusya olduğunu, bu ülkeyi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin takip ettiğini söyledi.

Türkiye'de yetiştirilen domatesin sağlıklı ve kaliteli olduğunu, bundan dolayı dünyanın her tarafından çokça talep gördüğünü vurgulayan Yanmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaklaşık 12 milyon ton domates üretiyoruz. Bunun yaklaşık 3,5 milyon tonu seradan çıkıyor. Teknolojiyi kullanıyoruz, tüm akıllı sistemleri yapıyoruz. İyi tarım uygulamalarını uyguluyoruz, o yüzden domatesimiz dünyadan talep görüyor. Özellikle Rusya'dan ihracat talepleri arttı. Rusya bizim pazarımız, Türkiye yaş sebze ve meyvesinin yüzde 62'sini buraya gönderiyor ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına ürün gönderiyoruz. Türkiye'nin iklim koşulları, teknolojik seracılığın gelişmesi bizim ürünlerin talep edilmesini sağladı. Aralık-mayıs ayları arasında ısıtmalı seracılık sayesinde çokça ürün elde edebiliyoruz. Bunların hepsi bir araya gelince de biz 20 yıldır domates piyasasında özellikle ısıtmalı seracılık sayesinde iyi yerlere geldik."

- "Ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor"

Yanmaz, yürütülen çalışmalar sayesinde, teknolojik seralarda üretilen domateste hormon ve kimyasal ilaç kullanılmadığını, bu nedenle tarlada mevsiminde yetişen domatesten daha sağlıklı olduğunu savunarak, bu durumun ürünün her zaman talep edilmesini sağladığını vurguladı.

Hükümetin de destekleriyle seracılığın daha iyi yerlere geleceğine inandığını belirten Yanmaz, şöyle konuştu:

"Özellikle son zamanlarda bitki ıslahıyla beraber, üretilen domatesin rengi, tadı, aroması, arılı sistemle döllenmesi, iyi tarım uygulamaları, kışın olmayan ürünün piyasalarda var olmasına neden oldu. Artık domates sofraların vazgeçilmez lezzeti. Sağlık açısından da çok yararlı her mevsim tüketmekte gerçekten çok fayda var. O yüzden bu taleplerle birlikte biz üreticiler de yatırımlarımıza devam devam edip lezzetli domatesi insanlara sunmaya çalışıyoruz. Domates ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. Rusya başta olmak üzere, Romanya'dan Bulgaristan'a, Almanya'dan ve İsviçre'ye kadar domateslerimizi ihracat yapıyoruz. Rusya'dan sonra en büyük pazarımız AB ülkeleri içinde Almanya. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşların özellikle bizim ürünlerimizi tercih ediyor olması orada ürüne olan talebi de artırıyor. Türk domatesine çok ciddi talep var aslında ve dünya, Türk domatesinden vazgeçemiyor."

Yanmaz, zaman zaman kimi çevrelerce ihracatın durduğu şeklinde algıların oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, bu konunun gerçeği yansıtmadığını anlattı.

Şu anda tarla domatesinin olmamasından dolayı iç pazarda fiyatların doğal olarak yüksek olduğunu kaydeden Yanmaz, "Aralık ve mayıs ayları arasında dünyada domates yok. O yüzden ciddi bir talep oluşuyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Tarla domatesinin yetişmesiyle beraber mayıs ayından sonra ürünün fiyatı normal seviyeye gelir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
domates ihracat sera Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müs Şanlıurfa tarım

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