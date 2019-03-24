"Dünya, Türk domatesinden vazgeçemiyor"

Türkiye'de yetiştirilen domatesin sağlıklı ve kaliteli olduğunu, bundan dolayı dünyanın her tarafından çokça talep gördüğünü vurgulayan Yanmaz, şunları kaydetti:

SERA-BİR Başkanı Yanmaz, domates ihracatında en büyük pazarın Rusya olduğunu, bu ülkeyi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin takip ettiğini söyledi.

Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen domates ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek yaklaşık 100 milyon dolara yükseldiğini belirten Yanmaz, geçen yıl 53 ülkeye 292 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli tarım ürünleri ihracatının başında domatesin geldiğini ifade ederek, bu anlamda seracılığın gelişmesinin önemine değindi.

HALİL FİDAN - Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, birçok ülkenin Türk domatesine ilgi duyduğunu belirterek, "Türkiye'de yaklaşık 12 milyon ton domates üretiyoruz. Bunun yaklaşık 3,5 milyon tonu seradan çıkıyor." dedi.

"Türkiye'de yaklaşık 12 milyon ton domates üretiyoruz. Bunun yaklaşık 3,5 milyon tonu seradan çıkıyor. Teknolojiyi kullanıyoruz, tüm akıllı sistemleri yapıyoruz. İyi tarım uygulamalarını uyguluyoruz, o yüzden domatesimiz dünyadan talep görüyor. Özellikle Rusya'dan ihracat talepleri arttı. Rusya bizim pazarımız, Türkiye yaş sebze ve meyvesinin yüzde 62'sini buraya gönderiyor ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına ürün gönderiyoruz. Türkiye'nin iklim koşulları, teknolojik seracılığın gelişmesi bizim ürünlerin talep edilmesini sağladı. Aralık-mayıs ayları arasında ısıtmalı seracılık sayesinde çokça ürün elde edebiliyoruz. Bunların hepsi bir araya gelince de biz 20 yıldır domates piyasasında özellikle ısıtmalı seracılık sayesinde iyi yerlere geldik."

- "Ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor"

Yanmaz, yürütülen çalışmalar sayesinde, teknolojik seralarda üretilen domateste hormon ve kimyasal ilaç kullanılmadığını, bu nedenle tarlada mevsiminde yetişen domatesten daha sağlıklı olduğunu savunarak, bu durumun ürünün her zaman talep edilmesini sağladığını vurguladı.