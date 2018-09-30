FİNANS

"Dünya yaşlılık üssü Türkiye olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 11:25 | Son Güncelleme

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın: - "Uluslararası Yaşlılık Ajansı, 2019 itibarıyla Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak" - "Ajans, yaşlılığa evrensel bir boyut kazandırmamıza fırsat sağlayacak. Dünya yaşlılık üssü Türkiye olacak" - "Amacımız, Türkiye'nin yaşlılık politikalarıyla rol model olmasını sağlamak"

AYŞENUR SAĞLAM - Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın, Uluslararası Yaşlılık Ajansı'nın 2019 itibarıyla Türkiye'de hizmet vermeye başlayacağını belirterek, "Ajans, yaşlılığa evrensel bir boyut kazandırmamıza fırsat sağlayacak. Dünya yaşlılık üssü Türkiye olacak. Amacımız, Türkiye'nin yaşlılık politikalarında rol model olmasını sağlamak." dedi.

Aydın, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 5 yılda yaşlı nüfusun yüzde 17 artarak geçen yıl 6,9 milyona ulaştığını ve 2018'de 7,1 milyon kişiyi aşacağını ifade etti.

Türkiye'de ileri yaştaki nüfusun her geçen gün arttığına işaret eden Aydın, dünya nüfusunun yüzde 8,9'unu yaşlıların oluşturduğunu kaydetti.

Aydın, 2005'te yüzde 5,7 olarak hesaplanan 65 yaş üzeri nüfus oranının, 2010'da yüzde 7,2'ye, 2017'de ise yüzde 8,5'e yükseldiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin dünyanın en hızlı yaşlanan ilk 3 ülkesi arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranıyla 167 ülke arasında 66. sırada yer aldığına dikkati çeken Aydın, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının 2050'de yüzde 20,8'e ulaşacağının öngörüldüğünü aktardı.

Sağlıklı ve aktif yaşlanan bir toplum oluşturmak, yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) 1990 yılında 1 Ekim'i Dünya Yaşlılar Günü ilan ettiğini anımsatan Aydın, 2050'de dünyada ilk kez yaşlı sayısının, çocuk sayısına ulaşacağının tahmin edildiğini ifade etti. Dünya nüfusunun 2 milyarını 2050'de yaşlıların oluşturacağına işaret eden Aydın, "Türkiye, genç nüfusuyla öne çıkarken, 2020 itibarıyla yaşlı nüfusumuz yüzde 10'a ulaşacak." diye konuştu.

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin ortalama 78 yıl olduğunu vurgulayarak, yaşlı nüfus ve yaşlılıkla ilgili yapılması gerekenlerin giderek arttığını dile getirdi.

Yaşlıların hakları ve refahına yönelik küresel gelişmelerle yerel uygulamaları yakından takip ettiklerini belirten Aydın, yaşlı bireylerin sosyalleşebilmelerini ve daha aktif olabilmelerini hedeflediklerini anlattı.
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- "3. Dünya Yaşlılar Kurultayı İstanbul'da toplanacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 73. Genel Kurulu'nda müjdesini verdiği Uluslararası Yaşlılık Ajansı'nın 2019 itibarıyla Türkiye'de hizmet vermeye başlayacağı bilgisini veren Aydın, şunları kaydetti:

"Uluslararası Yaşlılık Ajansı kapsamında 26 bölgede ofis açılmasını planlıyoruz. Uluslararası Yaşlılık Ajansı, ülkelerin yaşlılık politikalarını izleyebilmemize, yaşlılığa evrensel bir boyut kazandırmamıza fırsat sağlayacak. Dünya yaşlılık üssü Türkiye olacak. Daha yaşanabilir bir dünya için yaşlıların haklarını geliştireceğiz. Amacımız, Türkiye'nin yaşlılık politikalarıyla rol model olmasını sağlamak ve evrensel bakım standartlarını belirleyebilmek. Türkiye yaşlılık raporu çıkaracağız. Huzurevlerinin, bakımevlerinin, geriatri merkezlerinin durumunu takip edebileceğiz. Projelerimiz arasında yaşlılar için bakım fonu da var. Gelişmiş ülkeleri takip edeceğiz, gelişmekte olan ülkelere köprü olacağız. Türkiye'nin birçok şehrinde yaşlılara danışmanlık merkezleri açmak istiyoruz. Kurulum çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması ve 2019 Uluslararası Yaşlılık Yılı etkinliklerinin ajans tarafından organize edilmesi için çalışıyoruz."

Aydın, 2005’te İstanbul'da düzenlenen “Dünya Yaşlanma Zirvesi”ne 50 ülkeden bin kişinin katıldığını anımsatarak, 7-10 Aralık'ta Dünya Sağlıklı Yaşlanma Teşkilatı (WHAO) ile organize ettikleri 3. Dünya Yaşlılık Kurultayı'nın 57 ülkeden katılımla İstanbul’da gerçekleştirileceğini bildirdi. Kurultay kapsamında, 2030 hedeflerinin belirleneceğini belirten Aydın, yaşlılık için bir yol haritası belirleneceğini dile getirdi.

Uluslararası Yaşlılık Ajansı'nın kurulmasıyla, sağlıklı yaslanma ekonomisinin de yeni bir kavram olarak dünya gündeminde yer alacağına dikkati çeken Aydın, "Yakın bir gerçekte ortalama yaşam beklentisi 100 yıla dayanacaktır. Sağlıklı yaşam merkezleri, şehirleşme politikasının temelini oluşturmalıdır. Doğayla bütünleşmiş 'sağlıklı yaşam merkezleri' yeni bir alternatif yatırım modeli olarak yatırımcıları beklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Dünya Yaşlanma Konseyi Kemal Aydın Uluslararası Yaşlılık Ajansı

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