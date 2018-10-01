FİNANS

Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul’da Gong Töreniyle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

Uluslararası Menkul Kıymet Düzenleyicileri Örgütü (IOSCO-International Organization of Securities Commissions) tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Dünya Yatırımcı Haftası’nın ikincisi, Türkiye’de, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),  Borsa İstanbul A.Ş.

Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul’da Gong Töreniyle başladı

İstanbul, 1 Ekim (DHA) - Uluslararası Menkul Kıymet Düzenleyicileri Örgütü (IOSCO-International Organization of Securities Commissions) tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Dünya Yatırımcı Haftası’nın ikincisi, Türkiye’de, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliğinde 1 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen gong töreniyle başladı.
Borsa İstanbul’da düzenlenen etkinlik, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya ve TSPB Başkanı Erhan Topaç’ın açılış konuşmalarıyla başladı.
SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu açılış konuşmasında şunları söyledi:
“Ülkemizin sürdürülebilir bir büyümeye sahip olması; finansal piyasalarda istikrar ve sermaye piyasalarının gelişimi ile doğru orantılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu olarak tasarrufların etkin bir şekilde ekonomiye kazandırılması ve tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması amacıyla bize verilen düzenleme, gözetim ve denetim görevlerini yerine getirmekteyiz.
“Amacımız, sermaye piyasasına yönlendirilen tasarruf miktarında ve bu piyasaya yatırım yapan yatırımcı sayısında artış sağlayarak, sermaye piyasalarımızı daha gelişmiş, daha derin ve istikrarlı hale getirmektir.
“Diğer taraftan, ülkemizde dış kaynak bağımlılığının azaltılması ve finansman kaynağının maliyetinin düşürülmesi için iç tasarrufların artırılması hayati önem taşımaktadır. Finansal ürün ve hizmetlere erişim alanında ülkemiz göstergeleri ve finansal altyapının gelişmişliği dikkate alındığında daha çok talep yönünün kuvvetlendirilmesi gerektiğini görüyoruz.
“Önümüzdeki dönemde; finansal teknolojilerdeki gelişmenin yatırımcıların finansal erişiminde belirleyici olacağını düşünüyoruz. 2017 Yılı Global Findex Çalışmasına göre; dünya genelinde finansal erişime sahip olmayan 1.7 milyar yetişkinin yaklaşık üçte ikisini oluşturan 1.1 milyarlık kısmının cep telefonu ve internet erişimi bulunmaktadır.
“Bu da; dijital teknolojilerin finansal erişimi hızla artırmadaki potansiyelini göstermesi açısından önemlidir. Ülkemizde de bu alanda göze çarpan bir gelişme gözlenmektedir. Mobil hesap sahibi olanların oranı 2014 yılında sadece yüzde 1.0 iken; bu oran 2017 yılında yüzde 16’ya çıkmıştır.”
Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, açılış konuşmasında: “Mevduat iyi bir tasarruf ürünü. Ama tek tasarruf ürünü olmamalı. Biraz risk alarak, ortaklık kültürünü öne çıkararak daha iyi getiriler mümkün. Sermaye piyasaları burada devreye giriyor.
“Geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Şirketler Endeksini çıkartırken biraz seçicilikle mevduatın çok üstünde getiriler yakalanabildiğini memnuniyetle gördük. Borsanın şeffaflığında, SPK’nın denetiminde vatandaşa ortaklık kültürü içeren güvenilir ürünler sunmamız lazım.
“Önümüzde sermaye piyasaları için çok şanslı bir dönem var. Bankalarla çalışarak, onlara yardımcı olacak şekilde çok daha geniş yatırımcı kitlelerine ulaşma imkanımız var” dedi. İlerde çok daha fazla yatırımcının olduğu günlerde Dünya Yatırımcı Haftasının kutlanacağını belirtti.

TSPB Başkanı Erhan Topaç, tören kapsamında yaptığı konuşmada, global alanda düzenlenen bu etkinliğin, ülkemizde de yatırımcı eğitimi alanında ciddi bir farkındalık yaratması açısından önemini vurguladı ve konuşmasına şöyle devam etti:
“Orta gelirli ülkeler grubunda yüzde 29 olarak hesaplanan tasarruf oranı Türkiye için yüzde 25 seviyesinde. Türkiye’de yatırımlar 2017 sonunda milli gelirin yüzde 31’i kadar. Bu oran ülkemizin büyümesi için gerekli olan yatırımları karşılayacak düzeyde tasarruf yapılamadığını göstermektedir.
“Ülkemizin 2017 itibarıyla tasarruf Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul’da Gong Töreniyle başladıDünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul’da Gong Töreniyle başladı

PARTNERÜnlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....Ünlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....
Serpil Timuray Vodafone Avrupa Bölgesi CEO’su olduSerpil Timuray Vodafone Avrupa Bölgesi CEO’su oldu
Marmaris Esnaf Odası'ndan üyelerine 'ekonomi' uyarısıMarmaris Esnaf Odası'ndan üyelerine 'ekonomi' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 4 milyonu geçti

Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 4 milyonu geçti

Serpil Timuray Vodafone Avrupa Bölgesi CEO’su oldu

Serpil Timuray Vodafone Avrupa Bölgesi CEO’su oldu

Marmaris Esnaf Odası'ndan üyelerine 'ekonomi' uyarısı

Marmaris Esnaf Odası'ndan üyelerine 'ekonomi' uyarısı

İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Eylül’de yüzde 4.04 arttı

İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Eylül’de yüzde 4.04 arttı

Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı 14,5 milyar dolar (2) - Yeniden

Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı 14,5 milyar dolar (2) - Yeniden

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.