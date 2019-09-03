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Dünya zenginlerine 90 metrelik ultra lüks yat

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

ANTALYA Serbest Bölge'nin (ASBAŞ) geçen yılın 7 aylık dönemde 387 milyon dolar olan ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 büyümeyle 422 milyon dolara ulaştı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Serbest Bölge'nin (ASBAŞ) geçen yılın 7 aylık dönemde 387 milyon dolar olan ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 büyümeyle 422 milyon dolara ulaştı. 19 yılda 1 milyar 920 milyon dolarlık ultra lüks yat üretilen Serbest Bölge'de, yapımı 2020 yılında tamamlanacak 'çek çek' yeri sayesinde 90 metre uzunlukta, 2 bin ton ağırlığında ultra lüks yat üretimine başlanacak.

Konyaaltı ilçesinde 1989 yılında kurulan ve 2000'li yılların başından itibaren süper lüks yat üretiminde kümelenmenin yaşandığı ASBAŞ, bugün dünyanın en önemli üç süper lüks yat üretim merkezinden biri. Bölgede faaliyet gösteren 100 civarındaki firmanın yarısını yat üreticileri oluşturuyor. 50 firmanın 43'ü yat üretimi yaparken, 7'si ise bu firmalara hizmet sağlayıcı konumunda. Firmalar, başta Ruslar olmak üzere ABD, İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkedeki zengin iş insanları için süper lüks yat yaparken, Katar, Umman, Jamaika ve Norveç gibi ülkeler için de sahil güvenlik teknesi ve ticari tekne üretiyor.

YÜZDE 9 BÜYÜME

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Serbest Bölge'de 2000 yılından itibaren başlanan süper lüks yat ve tekne üretiminde şu ana kadar toplam 422 yatın denize indirildiğini söyledi. 19 yılda sadece ultra lüks yat üretiminden 1 milyar 920 milyon dolar gelir elde edildiğini belirten Gürses, geçen yıl 7 aylık dönemde 387 milyon dolar olan ticaret hacminin, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 büyümeyle 422 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

2019'DA 27 ULTRA LÜKS YAT TESLİM EDİLDİ

Bu yılın ilk 7 ayında 27 ultra lüks yatın denize indirilerek teslim edildiğini kaydeden Gürses, bölgenin dinamikleri arasında ilk sırada yat, ikinci sırada ise medikal sektörünün yer aldığını vurguladı. Bölgenin ticaret hacmindeki artışı tetikleyen başlıca sektörün yat üretimi olduğuna değinen Gürses, bu sektör için 20 milyon dolarlık altyapı yatırımı planladıklarını ifade etti.

Zeki Gürses, bu yatırımların, 90 metre uzunluğunda, 2 bin ton ağırlığındaki ultra lüks yatların denize indirilip karaya çıkartılmasını mümkün kılan 'çek çek' yeri, 30 bin metrekare alan üzerine kurulacak 'bakım onarım alanı' ve 400 tonluk 'travil lift' havuz projesi olduğunu söyledi. Projelerin hayata geçirilmesi için son viraja girdiklerini belirten ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, birkaç bürokratik işlemin ardından çalışmalara başlanacağını kaydetti. Gürses, projelerin tamamlanmasının ardından bölge ticaret hacminin katlanarak artacağına işaret etti.

'90 METRELİK YATLARI DENİZE İNDİRECEĞİZ'

Yat siparişlerinin her geçen gün arttığını, yatırımcıların önünü açmak için 3 projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını kaydeden Zeki Gürses, Yapımı 2020 yılında tamamlanması planlanan 'çek çek' yeri sayesinde 90 metre uzunlukta, 2 bin ton ağırlığında ultra lüks yat üretimi yapabileceklerini söyledi. Gürses, "Hali hazırda görevini yerine getiren çek çek yerimizin kapasitesi 600 ton civarında. 50-55 metre uzunluğunki yatları denize indirip, karaya çekebiliyoruz. Bahsettiğimiz proje Türkiye'de bir ilk olacak. 400 tonluk 'travil lift' havuzu projesiyle daha küçük yatları daha hızlı karaya çekip denize indirebileceğiz. Bize zaman kazandıracak" diye konuştu.

BAKIM ONARIM ALANI, ZENGİN TURİSTİ ANTALYA'YA GETİRECEK

ASBAŞ'ın en büyük eksiklerinden birisinin bakım onarım alanı olduğunu vurgulayan Gürses, şöyle konuştu:

"30 bin metrekare alan üzerine kuruyoruz. Bölgemize yatırım yapan yatırımcıların talebi olan alan, çok önemli. Özellikle Akdeniz çanağında çok sayıda yabancı bayraklı tekne bulunuyor. Bu teknelerin her yıl periyodik bakımlarının yapılması gerekli. Bu yatırımlarla birlikte serbest bölgemize ciddi sayıda yat gelecek. Bu yatların bakım onarımları yapılırken, sahipleri de buradaki otellerde konaklayacak. Yat sahipleri gelir seviyesi yüksek, golf oynayan, kayak yapan yani para harcayan insanlar. Kısacası parası olup, lüks tatilin tadını çıkarmak isteyen insanlar. Antalya turizmi de bu yatırımların faydasını görecek."

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Dünya zenginlerine 90 metrelik ultra lüks yatDünya zenginlerine 90 metrelik ultra lüks yat
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