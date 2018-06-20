FİNANS

Dünya züccaciye sektörü İstanbul'da buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 11:49 | Son Güncelleme

Uluslararası Zuchex Züccaciye, Ev Eşyaları, Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı, 13-16 Eylül'de Tüyap'ta düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Alanında dünyanın dört büyük fuarından birisi olan Uluslararası Zuchex Züccaciye, Ev Eşyaları, Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı, 13-16 Eylül'de 29. kez kapılarını açacak.

Tarsus Life Media tarafından yapılan açıklamaya göre, fuar, son 10 yılda ihracatını yüzde 82 artırarak, dünya genelinde 206 ülkeye ürün satışı başarısına imza atan züccaciye sektörü, uluslararası firmaların da katılımıyla Beylikdüzü Tüyap'ta bir araya getirecek.

Toplam 11 salonda 120 bin metrekare alana yayılan Zuchex 2018'e, yurt içi ve yurt dışından 550 firmanın katılımı hedeflenirken, organizasyonu, 25 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

Dünya genelinde 15 farklı ülkede 130'un üzerinde fuar ve konferans etkinliği gerçekleştiren Tarsus Group tarafından düzenlenen Zuchex, sunduğu yeni pazar ve iş birliği fırsatlarıyla, yine sektörünün ticaret hacmine katma değer sağlayacak. Züccaciye ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren imalatçı, ihracatçı, ithalatçı ve distribütör firmaların katılımcı olarak yer aldığı Uluslararası Zuchex 2018'i, profesyonel satın alma heyetleri, zincir mağaza satın almacıları, bağımsız perakendeciler, toptancı ve perakendeci kuruluşlar, bayi ve distribütörler, otel ve restoran işletmecileri, catering ve organizasyon şirketleri, kurumsal hediyelik eşya satın almacıları ile üretici ve ithalatçı firma yetkilileri ziyaret edecek.

- 2019 koleksiyonları, ilk kez görücüye çıkacak

Züccaciye modasına yön veren dünyaca ünlü markaların da yer aldığı Uluslararası Zuchex 2018'de, pek çok firma, gelecek yılın koleksiyonlarını ilk defa ziyaretçilerle buluşturacak.

Sunduğu çeşitlilik ile fark yaratan fuarda; sofra ve mutfak eşyalarından, elektrikli ev aletlerine, çelik mutfak eşyalarından dekoratif mobilya ve ev aksesuarlarına, ev tekstilinden cam, porselen ve seramiğe, plastik ev gereçlerinden, aydınlatma ve banyo ve mutfak aksesuarlarına kadar binlerce tasarım sergilenecek.

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Züccaciye

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