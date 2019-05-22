FİNANS

Dünyaca tanınmış 120 tasarımcının afişleri, Yeditepe Üniversitesi

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 14:04 | Son Güncelleme

Dünyaca tanınmış 120 tasarımcının “Tolerance” afişleri, Yeditepe Üniversitesi kampüsünde sanatseverlerin beğenisine sunuldu

İSTANBUL(AA) - Dünyaca tanınmış afiş tasarımcısı Mirko İliç tarafından sosyal farkındalık amaçlı başlatılan ve bugüne kadar çok sayıda ülkede sergilenen Uluslararası Afiş Sergisi “Tolerance”, Yeditepe Üniversitesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından organize edilen serginin açılışı Rektörlük binasında yapıldı.

Yeditepe Üniversite'sinden yapılan açıklamaya göre çeşitli ülkelerden, dünyaca tanınmış 110 grafik tasarımcının “Tolerance” konulu afiş çalışmalarından oluşan sergide, Türkiye’den davetli 10 tasarımcının afişleri de yer aldı.

Açılışın ardından konferans veren tasarımcı Mirko İliç, izleyicilerin sorularını da yanıtladı.

Dünyadan tanınmış sanatçıların, “tolerans”ın kendileri için ne olduğunu ifade etmelerini teşvik amacıyla bu sergiyi başlattığını belirten Mirko İliç, serginin çıkış noktası ile ilgili şunları kaydetti:

“Her büyük proje hayatına küçük başlar. Proje, ilk olarak bana kendi işlerimi Lubyana’da sergilemem için gelen bir teklif ile başladı. Ancak ben sergiye dünyanın çeşitli ülkelerinden tasarımcıları da dâhil etmeye karar verdim. Ve toplam 25 posterin sergilemesi ile ilk sergiyi gerçekleştirdik. Tolerance ismi, Lubyana’da düzenlenen Tolerans Festivali kapsamında organize ettiğim House of Tolerance (Tolerans Evi) isimli bu sergiden geliyor.”

- "Dünyanın toleransa ihtiyacı var"

Toleransın dünyanın her yerinde ihtiyaç duyulan bir kavram olduğunu vurgulayan Mirko İliç, “Herkesin tolerans konusunda farkındalığa ihtiyacı var. Dünyada en toleranslı olarak bilinen ülkelerin bile daha çok toleransa ihtiyacı var. Tolerans hiçbir zaman yeteri kadar sahip olunabilen bir şey değil. Bu sebeple bu serginin tek bir yerde kalmasını istemedim ve sergiyi yeni tasarımcılar dâhil ederek farklı ülkelerde sergileme kararı aldım.” değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Afiş Sergisi Tolerance, 16 Haziran’a dek Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi’nde çeşitli mekânlarda gezilebilecek.

PARTNERİbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!İbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!
Kuzey Çevre Otoyolu’na 2 milyon liralık yatırımKuzey Çevre Otoyolu’na 2 milyon liralık yatırım
Ekonomist Erkan Öz: Teknoloji alanında yeni bir soğuk savaş başlıyorEkonomist Erkan Öz: Teknoloji alanında yeni bir soğuk savaş başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konferans tolerans Yeditepe Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Milyonlar bu haberi bekliyor

Milyonlar bu haberi bekliyor

O ürünler ucuzlayacak

O ürünler ucuzlayacak

Bu paralara dikkat!

Bu paralara dikkat!

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Finansal hizmetler güven endeksi Mayıs’ta 4.6 puan arttı

Finansal hizmetler güven endeksi Mayıs’ta 4.6 puan arttı

Kuzey Çevre Otoyolu’na 2 milyon liralık yatırım

Kuzey Çevre Otoyolu’na 2 milyon liralık yatırım

Ekonomist Erkan Öz: Teknoloji alanında yeni bir soğuk savaş başlıyor

Ekonomist Erkan Öz: Teknoloji alanında yeni bir soğuk savaş başlıyor

Çin: Köprü ile ilgili görüşmeler henüz bitmedi

Çin: Köprü ile ilgili görüşmeler henüz bitmedi

Bayramda iç turizmde yüzde 15 artış

Bayramda iç turizmde yüzde 15 artış

Total’den motoru genç tutan motor yağı: Quartz

Total’den motoru genç tutan motor yağı: Quartz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.