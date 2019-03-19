Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü "Çok Kısa Bir Başlangıç" dizisinden seçerek hazırladığı 27 kitaplık seçkiyi Türkçe olarak yayımlamaya başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İKÜ Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü "Çok Kısa Bir Başlangıç" (Very Short Introductions) dizisinden seçerek hazırladığı 27 kitaplık seçkinin ilk iki kitabı olan "Felsefe" ve "Demokrasi" raflardaki yerini aldı.

Felsefeden tarihe, matematikten sanata, siyasetten kuantum teorisine kadar çeşitli alanlarda 27 ayrı başlıkta hazırlanan kitaplar, alanında dünya çapında tanınan, uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından yazıldı. Kitapların ön sözleri de Türkiye’de alanlarında önemli çalışmalara imza atmış bilim insanları, tarihçiler, düşünür ve eleştirmenler tarafından kaleme alındı.

- İlk kitaplar, 13. Ankara Kitap Fuarı'nda okurlarla buluştu

Açıklamada verilen bilgiye göre, ilk kez 13. Ankara Kitap Fuarı’nda okurlarla buluşan kitaplardan Cambridge Üniversitesi Felsefe Bölümü profesörü Edward Craig’in yazdığı, çevirisini Cenk Özdağ'ın yaptığı "Felsefe"nin ön sözünü Türkiye’de gençlerin felsefeyle buluşmasına büyük katkılar sunan Prof. Dr. Betül Çotuksöken yazdı.