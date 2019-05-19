Dünyaca ünlü müzisyenler, Türk çalgıları kullanıyor

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - Türkiye'de üretilen müzik enstrümanları, Pink Floyd, Simply Red ve La Luz gibi dünyaca ünlü müzisyen ve müzik grupları tarafından kullanılıyor.

Yerli atölyelerde el yapımı tekniklerle üretilen çeşitli türdeki müzik aletleri, hem yerli hem de uluslararası pazarlarda büyük ilgi görüyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, son 10 yılda 100 milyon dolara yakın müzik aleti ihraç eden Türk enstrüman üreticileri, başta Almanya ve ABD olmak üzere Hollanda, İsviçre, Güney Kore ve Kanada gibi ülkelere enstrüman ve enstrüman aksamı satıyor.

Türkiye, özellikle bağlama ve gitar gibi telli müzik aletleri ile darbuka ve davul gibi enstrümanları içeren vurmalı çalgıların ihracatında öne çıkıyor.

- "Türkiye, dünyanın en önemli zil üreticisi"

1623 yılında zil yapımına başlayan Zildijan ailesinin temsilcilerinden mesleği öğrenen ve 1996 yılında İstanbul Mehmet Zilleri'ni kuran Mehmet Tamdeğer, ürettiği zillerin yüzde 95'ini ihraç ediyor. İstanbul Mehmet tarafından üretilen ziller, orkestralarda davul ve perküsyon setlerinde tercih ediliyor.