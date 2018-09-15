FİNANS

Dünyaca ünlü yapay zeka profesörü İTÜ'ye geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

Yapay zeka konusunda Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla birçok ödüle layık görülen bilgisayar mühendisi Yaser Ebu Mustafa, İTÜ'ye gelecek - İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: - "Yaser Ebu Mustafa gibi çığır açıcı bir bilim insanını İTÜ çatısı altında ağırlamaktan gurur duyuyorum" - "İTÜ, yapay zekada çığır açacak"

İSTANBUL (AA) - Yapay zeka konusunda Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde (CalTech) gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla birçok ödüle layık görülen Yaser Ebu Mustafa, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) geliyor.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, teknolojide hedef yükselten İTÜ, yapay zeka konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan dünyaca ünlü bilgisayar mühendisi Yaser Ebu Mustafa'yı Türkiye’ye davet etti.

İTÜ’nün akademik yıl açılışında konuşacak olan Yaser Ebu Mustafa'nın, makine öğrenimi konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar yapay zeka alanının gelişmesine katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Yaser Ebu Mustafa'nın gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaların ufuk açıcı olduğunu belirterek, İTÜ’de kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Karaca, "Yaser Ebu Mustafa, makine öğrenimi konusunda yaptığı araştırma ve eğitim faaliyetleriyle yapay zekanın farklı pencerelerden değerlendirilmesinin kapısını açtı. Çevrim içi olarak makine öğrenimi kurslarını araştırmacılar için sundu. 'Veriden Öğrenme' kitabı Amazon’da en çok satanlar listesinde yer aldı. Yaser Ebu Mustafa gibi çığır açıcı bir bilim insanını İTÜ çatısı altında ağırlamaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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- "Akademik birikimimizi katma değerli projelere dönüştürüyoruz"

Mehmet Karaca, Türkiye’nin yeni bir vizyon çerçevesinde 2023 hedefleri için yerli ve milli projeler ürettiğini belirterek, yapay zeka konusunda İTÜ’nün, dikkati çeken atılımlar yaptığını kaydetti.

Toplumun yapay zekadan korktuğu bir dönemde İTÜ’nün, bu teknolojinin insan hayatına faydalı projelere evrilmesi için çalıştığını aktaran Karaca, "Günümüzde yapay zekanın devrimsel süreçlere imza attığını görüyoruz. Akademik birikimimizi teknoloji transfer ofisimiz, teknokentlerimizde bulunan start-uplar ve mikro girişimler aracılığıyla katma değerli projelere dönüştürüyoruz. İTÜ, yapay zekada çığır açacak." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, yapay zeka konusunda akademik çalışmalarını hızlandıran İTÜ, geleceğin teknolojisine yön vermek için birçok proje gerçekleştiriyor. 15 yıllık akademik birikimin ürünü olan ve İTÜNOVA TTO tarafından geliştirilen İTÜ Doğal Dil İşleme Yazılım Zinciri, geçen yıl Türkiye’den ABD’ye ihraç edildi. İTÜ Arı Teknokent bünyesindeki şirketler de son dönemde yapay zeka konusunda önemli ilerlemeler kaydetti.

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- Yaser Ebu Mustafa kimdir?

Yaser Ebu Mustafa, 1979 yılında elektrik mühendisliği lisans derecesini Kahire Üniversitesi'nden aldı. Yaser Ebu Mustafa, 1981 yılında Georgia Teknoloji Üniversitesi’nde yüksek lisansını ve 1983 yılında da Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı.

Yaser Ebu Mustafa, halen Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve Machine Learning Consultants LLC'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Yaser Ebu Mustafa'nın temel uzmanlık alanlarının başında makine öğrenmesi, yapay zeka, hesaplamaya dayalı finans ve veri bilimi geliyor. Amazon'un en çok satanlar listesine giren "Learning From Data (Veriden Öğrenme)" adlı kitabın yazarı da olan Yaser Ebu Mustafa'nın, makine öğrenimi konusunda kullanıma sunduğu online kurs MOOC, 5 milyondan fazla görüntüleme aldı.

Doktora teziyle Caltech'te en özgün teze verilen Clauser Ödülü'ne layık görülen Yaser Ebu Mustafa, 1986, 1989 ve 1991 yıllarında ASCIT Öğretim Ödülü, 1995 ve 2002 yıllarında GSC Öğretim Ödülleri ve 1996'da da Richard P. Feynman'ın mükemmeliyet ödülünü aldı. 2005 yılında Hertz Vakfı, Yaser Ebu Mustafa onuruna sürekli bir lisans üstü burs programı kurdu.

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