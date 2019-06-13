FİNANS

Dünyada en fazla lityum rezervi Şili'de

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

Batarya teknolojileri ve elektrik depolama sistemlerinde yaygın olarak kullanılan lityum minerali en çok Şili'de bulunuyor - Şili, 8 milyon ton ile dünya lityum rezervinin yüzde 57,5'ine sahip

ZEYNEP BEYZA KILIÇ - Dünya lityum rezervinin yüzde 57,5'i Şili'de yer alıyor.

AA muhabirinin, "BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünyada toplam 13 milyon 919 bin ton lityum rezervi bulunuyor.

Lityum, pil ve batarya üretiminde, elektrikli arabalarda, nükleer santrallerde soğutucu olarak ve roketlerde itici kuvvet sağlamada kullanılıyor. Ayrıca lityum, seramik ve cam yapımı ile ilaç sektöründe de değerlendiriliyor.

Elektriğin depolanmasını sağlayan bataryaların üretiminde kullanılan lityum, rezerv bakımından dünyada en çok Güney Amerika ülkesi Şili'de yer alıyor. Ülke, 8 milyon ton ile dünya lityum rezervinin yüzde 57,5'ine sahip. Onu, 2 milyon 700 bin ton rezerv ile Avustralya, 2 milyon tonla Arjantin ve 1 milyon ton lityum rezervi ile Çin izliyor.

- En çok üretim Avustralya'da

Geçen yıl dünyada toplam 61 bin 800 ton lityum üretimi yapıldı. En çok lityum üretimi yüzde 44 ile Avustralya'da gerçekleşti. Ülkede, 27 bin 200 ton lityum üretildi. Avustralya'yı, 16 bin ton üretim ile Şili izledi.

Çin'de 8 bin ton lityum üretimi yapılırken, Arjantin'de 6 bin 200 ton, Zimbabve'de ise bin 600 ton lityum üretildi.

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batarya BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu elektrik depolama lityum

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