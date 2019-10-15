"Dünyada her gün 25 bin kişi açlıktan ölüyor"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünyada açlığa bağlı olarak her gün yaklaşık 25 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Türkiye'de ise 1 yılda 1,7 milyar ekmek çöpe atılırken, 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün bu yılki sloganının "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenmeyle açlığa son verilmiş bir dünya" olarak belirlendiğini söyledi.

Devletlerin temel görevinin insanların yeterli ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak olduğunu ifade eden Eroğlu, "Sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmadaki çarpıklıklar, adaletsizce paylaşımlar açlıkla yaşanan hastalıklar ve ölümler dünyanın problemi." diye konuştu.

Eroğlu, dünyada her 9 insandan birinin yetersiz beslendiğine dikkati çekerek, özellikle 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 22'sinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle gelişme bozuklukları görüldüğünü dile getirdi.