FİNANS

"Dünyada olmayan makineleri ülkemizde üretmeye başladık"

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir: - "(Sinbo Automation) Şirkette tamamı Türk mühendislerle ve yüksek yerlilik oranıyla otomasyon çözümleri üretimi gerçekleştiriyoruz ve şu anda Türkiye ve dünyada olmayan makineleri üretmeye başladık" - "Dünyada olmayan metal kettle üretim hattını kurduk ve montaj hattını kuruyoruz" - "Sanayi tipi makineler, ambalajlama, paketleme gibi alanlarda da üretim yapacağız. Şu anda da önemli bir projenin peşindeyiz" - "Çok yüksek fiyata ithal edilen bir makineyi daha kaliteli şekilde üretip sanayinin emrine vereceğiz. Fiyatı 4'te bir düşecek. Şu anda ismini vermek istemiyorum ama bu ve benzeri makineleri ürettikçe cari açığımız ve ihracatımız direkt ve dolaylı olarak azalacak" - Sinbo Automation Başkanı Muhammed Kahraman: - "Asıl amacımız Türkiye ne ithal ediyorsa, neyi yapmıyorsa onları üretip Türkiye'nin, sanayicimizin hizmetine sunmak"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, şirket çatısı altında kurdukları Sinbo Automation ile Türkiye'de üretilmeyen otomasyon çözümlerini üreteceklerini belirterek, "Şirkette tamamı Türk mühendislerle ve yüksek yerlilik oranıyla otomasyon çözümleri üretimi gerçekleştiriyoruz ve şu anda Türkiye ve dünyada olmayan makineleri üretmeye başladık." dedi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce kurdukları Sinbo Automation ile geçmişten gelen bilgi ve birikimin bir çatı altında toplanmasını ve endüstriyel otomasyon alanında çözüm sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Müşteri istekleri doğrultusunda mekanik tasarımdan yazılıma, imalattan kuruluma kadar olan süreci başarılı bir şekilde yönetmeyi kendilerine ilke edindiklerini vurgulayan Demir, bu doğrultuda birçok projeyi eksiksiz teslim ettiklerini anlattı.

Demir, geleceğin yeni nesil teknolojisi ile geçmişten gelen tecrübeyi başarılı bir şekilde birleştirmeyi ve güncel üretim teknolojileri ile geleceğin makinelerini üretime katmaya devam ettiklerini kaydederek, firmanın kuruluş sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün, otomasyon sistemleri üreten bir şirketin yetkililerini fabrikaya davet ederek 10 adet üretim bandı alacağımı söyledim ve fiyat istedim. 3,5 milyona avro tuttuğunu söylediler. Verdikleri rakam çok yüksekti. Buna çok sinirlenerek araştırmalara başladı. Küçük bir firması olan ve otomasyon çözümleri üreten bir mühendis arkadaşı buldum. Büyük şirketlere iş yapmış bu arkadaşı oturdum konuştum. 3 yıl ne kazandıysa yüzde 30 fazlasını vererek onun Sinbo şemsiyesi altında faaliyet göstermesini istedim."

Demir, daha sonra kendisine ekibini kurma ve sınırsız yetki kullanma şansı verdiklerini kaydederek, bu şekilde Sinbo Automation şirketini kurduklarını aktardı.

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- Mühendislerimizin tamamı Türk, ürünlerimiz yerli"

Demir, Sinbo Automation Başkanı Muhammed Kahraman ve ekibinin kısa sürede şirketi faaliyete geçirdiklerini belirterek, çok önemli makineler kurduklarını söyledi.

"Dünyada olmayan metal kettle üretim hattını kurduk ve dünyada olmayan montaj hattını kuruyoruz." diyen Demir, Türkiye'de adeta endüstri 4.0'ın temelini attıklarını vurguladı.

Demir, "Şu anda pilot üretimini yaptığımız bir bant var. Bir-iki yıl içinde bütün sistem bu banttan olacak. Şu andakinin yüzde 20 personelle, 5 kat mal üretebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Şirkette tamamı Türk mühendislerle ve yüksek yerlilik oranıyla otomasyon çözümleri üretimi gerçekleştirdiklerini ve şu anda da Türkiye'de olmayan makineleri üretmeye başladıklarını dile getiren Demir, yüksek katma değerli ve teknolojili sanayi üretimini hayata geçirdiklerini söyledi.

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- "Önemli bir projenin peşindeyiz"

Demir, otomasyon sistemlerinde cari açığın yüksek olduğunu anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otomasyon kaliteyi, yüksek teknolojiyi, endüstri 4.0'ı getirir. Potansiyeli büyütür. Cari açığı azalmanın yanı sıra ihracata da ciddi katkı sağlar. Otomasyona destek veren bizim gibi çok şirket yok. Biz burada aynı zamanda milli bir duruş sergiliyoruz. Bakın Türkiye, yurt dışından ciddi makineler ithal ediyor. Biz, cari açığa neden olan, ithalatı artıran ve dövizimizin yurt dışına çıkmasına neden olan makineleri üreteceğiz. Tamamı Türk mühendislerle ve yüzde 100'e yakın yerlilik oranıyla Türkiye'de üretilmeyen makineleri üreteceğiz. Ambalajlama, paketleme gibi alanlar da dahil olmak üzere sanayinin talep edilen tüm alanlarında üretim yapacağız. Şu anda da önemli bir projenin peşindeyiz. Çok yüksek fiyata ithal edilen bir makineyi daha kaliteli şekilde üretip sanayinin emrine vereceğiz. Fiyatı 4'te bir düşecek. Şu anda ismini vermek istemiyorum ama bu ve benzeri makineleri ürettikçe cari açığımız ve ihracatımız direkt ve dolaylı olarak azalacak."

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- "Anahtar teslim fabrika kuracağız"

Sinbo Automation Başkanı Muhammed Kahraman, otomasyon sektöründe müşteriye özel çözüm sunmanın öneminden bahsederek, anahtar teslim sistem kurmaya çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da önemli firmaların anahtar teslim fabrika kurduğunu dile getiren Kahraman, ancak Türkiye'de bu tarz firmaların henüz istenilen seviyeye ulaşamadığını bildirdi.

Kahraman, kendilerinin de bu amaçla yola çıktığını kaydederek, şu ifadelerini kullandı:

"Şu anda kendi şirketimize yönelik özel üretimler yapıp, daha önce Türkiye'de, hatta dünyada olmayan sistemleri kuruyoruz. Üretim sürecinde diğer etapların dışında şu anda manuel devam eden montaj bantlarını dahi otomatik veya yarı otomatik hale getirmeyi amaçlıyoruz. Asıl amacımız Türkiye ne ithal ediyorsa, neyi yapmıyorsa onları üretip Türkiye'nin, sanayicimizin hizmetine sunmak. Bu çorap makinesi olabilir, ambalajlama olabilir veya başka bir alanda makine olabilir. Bunu aynı zamanda dünyaya da ihraç edeceğiz."

Kahraman, müşteri talepleri doğrultusunda kendi bünyesinde anahtar teslim projeleri gerçekleştirmiş olan firmanın, tam otomatik özel hat, robot destekli hat, otomatik kontrollü vidalama sistemleri, kutulama, palete dizme ve depolama, pres ve enjeksiyon gibi alanlarda faaliyet göstereceklerini söyledi.

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