"Dünyada satılan araçların yüzde 25'i elektrikli olacak"

TEB Cetelem tarafından, dünyada 2030'a kadar satılacak araçların yüzde 25'inin elektrikli olacağı öngörülüyor.

TEB Cetelem'den yapılan açıklamada, "Elektrikli Taşıtların Gizemi" başlıklı araştırma raporuna yer verildi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkede, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 10 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketicilerin çoğunluğu elektrikli araçları, daha pahalı bulduğu, menzili kısa ve şarj süreleri uzun olduğu için tercih etmiyor.

Bu alanda hızlı gelişmeler kaydediliyor ve batarya fiyatları düşüyor. Buna bağlı olarak elektrikli araçların menzili artıyor ve hızlı şarj istasyonları yaygınlaşıyor.

Araştırmaya göre, dünyada 2030 yılında satılan araçların yüzde 25'ini elektrikli araçların oluşturması bekleniyor.

- Türkiye'de elektrikli araç satışı artacak

2030'a kadar Çin'de satılan araçların yüzde 36'sının, Norveç'te satılanların da yüzde 39'unun elektrik araçlardan oluşacağı tahmin ediliyor.

Araştırmaya katılan Türk sürücülerin beyanları doğrultusunda da 11 yıl sonra ülkede satılan araçların yüzde 29'unu elektriklilerin oluşturması bekleniyor.