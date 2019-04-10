Dünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen'de de başladı

Gökhan Artan / İstanbul, 10 Nisan (DHA)- Dünyada sayılı havalimanları tarafından kullanılan uçaklarda gecikmeleri en aza indirecek yeni yaklaşma "Merge Point" yöntemi İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da faaliyete geçti.Geçtiğimimiz cumartesi günü başlayan yeni yaklaşma yöntemi sayesinde hava trafiği daha da hızlanırken gecikmeler de azaldı.Havada tur atması azalan uçaklar sayesinde havayolu şirketlerinin de yakıt maliyetleri azalacak. Kontrolörler İstanbul Havalimanı'nda iki pist sayesinde de beklemelerin en aza ineceğini söyledi.

Geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren tarihi taşınmanın tamamlandığı İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçakların iniş yaklaşması; Paris, Seul ve Norveç havalimanlarında uygulanan "Merge Point" yöntemi ile yapılmaya başlandı. Yeni yöntem ile hava trafik kontrolörlerine aynı anda çok sayıda hava trafiğini, eskiye göre daha rahat yönetebilme kolaylığı geldi. Kontrolörler yoğun trafikte de uçakları daha hızlı indirme imkanına sahip oldu. Yeni yöntem sayesinde frekans meşguliyeti ve talimat sayısı da azaldı.Atatürk Havalimanı'nda var olan "RNAV" adı verilen yaklaşma uygulamasının da daha da üstü olan yeni yöntem ile trafikler arasında sabit ayırmalar daha kolay yapılmaya başlandı. Yeni yöntem sayesinde iki havalimanında da çok daha hızlı ve emniyetli trafik akışı oldu.Bu sayede gecikmeler de azalmalar başlarken uçakların havada tur atma süresi de düştü.