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"Dünyada siber güvenlik pazarı multimilyar dolarlık bir endüstri"

FİNANS HABERLERİ  | 23.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

Dünyanın önde gelen siber güvenlik uzmanı Keren Elazari: - "Siber güvenlik pazarı dünyada multimilyar dolarlık bir endüstri" - "Siber güvenlikte yeteneklere yatırım yapmak lazım"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Siber güvenlik uzmanı Keren Elazari, dünyada siber güvenlik pazarının multimilyar dolarlık bir endüstri olduğunu söyledi.

Elazari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber güvenlik endüstrisinin güvenlik yazılımı, güvenlik araçları ve teknoloji gibi birçok alanı kapsadığını ve gün geçtikçe büyüdüğünü ifade etti.

Elazari, "Kötü insanlar sadece para çalmakla kalmıyor. Ülkelere ve şirketlere siber ataklar yapılıyor. Örneğin, kötü niyetli hacker'lar, İngiltere'deki hastanelerde MR makinelerinde ve ameliyathanelerdeki bilgisayarların engellenmesini sağlayarak insanların gerekli ihtiyaçlarını engellemiş oldu. Çok geniş bir konuydu, adeta bulaşıcı bir hastalık gibiydi, birçok bilgisayara yayıldı." ifadelerini kullandı.

- "Siber güvenlikte yeteneklere yatırım yapmak lazım"

Keren Elazari, dünyada siber güvenlik pazarının multimilyar dolarlık bir endüstri olduğunu belirterek, "Siber güvenlik, sadece güvenlik duvarı (Firewall) satın almak değildir. Yeteneklere yatırım yapmak lazım. Finansal şirketler, kumarhaneler, sağlık hizmetleri, oteller, endüstri şirketleri... Bunların hepsi siber güvenlik şirketi yolundalar. Çünkü onlar dijital olmak için sistemlerini değiştiriyorlar." diye konuştu.

Siber güvenlikte iyi olan ülkelerin ABD, Birleşik Krallık, Rusya ve İsrail olduğunu vurgulayan Elazari, Türkiye'de güvenlik uzmanları ve birçok hacker ile tanışma imkanı bulduğunu, Türk insanının çok akıllı olduğunu söyledi.

İnsan vücudunun birçok farklı organizmadan oluştuğunu ve organizmaların insanların hayatta kalmasını sağladığını kaydeden Elazari, hacker'ların da insanların daha güvenli olmasını, güvenliğe daha fazla dikkat etmesini sağladığını kaydetti.

Verilen bilgiye göre, siber saldırılar genellikle hassas bilgilere erişmeyi, değiştirmeyi veya imha etmeyi amaçlayarak kullanıcılardan para çekiyor veya normal iş süreçlerini kesintiye uğratabiliyor.

Günümüzdeki siber güvenlik tehdit türleri ise Ransomware (fidye yazılım), Malware (kötü amaçlı yazılım), sosyal mühendislik ve Phishing (Yemleme) şeklinde dünyada kullanılıyor.

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hacker Keren Elazari siber güvenlik uzmanı

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