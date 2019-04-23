"Dünyada siber güvenlik pazarı multimilyar dolarlık bir endüstri"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Siber güvenlik uzmanı Keren Elazari, dünyada siber güvenlik pazarının multimilyar dolarlık bir endüstri olduğunu söyledi.

Elazari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber güvenlik endüstrisinin güvenlik yazılımı, güvenlik araçları ve teknoloji gibi birçok alanı kapsadığını ve gün geçtikçe büyüdüğünü ifade etti.

Elazari, "Kötü insanlar sadece para çalmakla kalmıyor. Ülkelere ve şirketlere siber ataklar yapılıyor. Örneğin, kötü niyetli hacker'lar, İngiltere'deki hastanelerde MR makinelerinde ve ameliyathanelerdeki bilgisayarların engellenmesini sağlayarak insanların gerekli ihtiyaçlarını engellemiş oldu. Çok geniş bir konuydu, adeta bulaşıcı bir hastalık gibiydi, birçok bilgisayara yayıldı." ifadelerini kullandı.

- "Siber güvenlikte yeteneklere yatırım yapmak lazım"

Keren Elazari, dünyada siber güvenlik pazarının multimilyar dolarlık bir endüstri olduğunu belirterek, "Siber güvenlik, sadece güvenlik duvarı (Firewall) satın almak değildir. Yeteneklere yatırım yapmak lazım. Finansal şirketler, kumarhaneler, sağlık hizmetleri, oteller, endüstri şirketleri... Bunların hepsi siber güvenlik şirketi yolundalar. Çünkü onlar dijital olmak için sistemlerini değiştiriyorlar." diye konuştu.